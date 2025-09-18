滯留島舞蹈劇場新作「永動城市」 探索未來世界

創意於屏東，基地在台南的滯留島舞蹈劇場前進台北，將推出新作「永動城市（未竟篇章）」，作品以共融舞蹈、聲音藝術與動力裝置，思索未來城市樣貌。

「永動城市（未竟篇章）」由障礙藝術家主導共創，舞台中央設置6公尺長的翹翹板裝置，與舞者互動，映照出社會結構中的牽制與失衡。舞台燈光也以冷冽色調為主，舞台上方大小長形或正方形的方塊彷彿宇宙星辰；舞台燈光也暗藏符號，映照未來的不可知。

舞團創辦人張忠安表示，這次使用的翹翹板動力裝置，為舞台隔出大空間與小空間，「我們在思索除了舞者身體本身的能量之外，有沒有另一種可能是透過物件和外部力來驅動身體，讓身體有一種被動性的語言。」於是開始嘗試動力舞台，雖然身體與動力裝置互動有難度，但也產生了肢體厚度。

今天彩排片段中直立舞者與身障舞者交互演出，部分橋段代表了野獸與科技，最後由腦麻舞者引導著常人舞者往前行，畫面令人感動。張忠安說，在創作過程中，想像人們500年後在全科技的生活狀態下，內心最想要的是什麼，「腦麻舞者的肢體即使是抖動著，都比任何身體還要真實好看。」

滯留島舞蹈劇場近年十分活躍，曾受邀參加韓國國際無障礙藝術節、愛丁堡藝穗節、外亞維儂藝術節等重要國際場合，2023年受美國國務院 Center Stage 邀請赴美巡演，先後以國際合創共融舞作Ice Age登上美國舞蹈節（ADF）與雅各之枕舞蹈節（Jacob’sPillow），逐步開啟北美市場。

這次演出是跨國合作計畫的實驗階段，由滯留島舞蹈劇場與ONIKHO共同推動。音樂與聲音設計由美籍台裔音樂人ONIKHO領銜，由台裔小提琴家謝心玲與大提琴家曾華宣共同創作。

這次演出邀請美國障礙藝術「動能之光（KineticLight）」藝術總監愛麗絲・謝帕德（Alice Sheppard）與舞者兼工程師勞雷爾・勞森（LaurelLawson）來台觀演交流，展開初步對話。張忠安表示，目前預計推出台灣版與美國版，「雖然對未來世界感到悲觀，但最後還是收在充滿可能性的結尾，希望能帶來更多正面力量。」

滯留島舞蹈劇場「永動城市：未竟篇章」將於9月19日到21日演出，地點在台北國家戲劇院實驗劇場。台南台江文化中心台江劇場將於9月27日及28日演出。

