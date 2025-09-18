發票習慣存載具衝擊 公益團體：捐贈數大減6成

購物後店員一句「發票還是載具？」已成台灣日常，不過創世基金會統計，去年度募集的發票數，只有高峰時期的4成，中獎金額也隨之短少近一半，相當於所有服務對象的尿布錢。

「順手捐發票，救救植物人。」是台灣人熟悉的募捐口號，32年來支撐著創世基金會的服務。隨著永續環保意識抬頭，越來越多人習慣將發票存入載具條碼，但隨之改變的，還有捐贈意願降低。

創世基金會今天透過新聞稿說明，發票捐贈活動是在「不增善士負擔」的理念下，自民國82年開始推動，在97年達到最高峰，單年募得1億1000萬餘張；累計至今已募得17.5億張發票，中獎獎金高達新台幣18.9億元，成為弱勢服務的重要基石。

然而隨著載具的普及，捐發票助弱勢的愛心運動也逐漸式微。創世基金會說明，根據財政部統計，去年全台共開立84.8億張電子發票，其中捐給社福團體的卻不到1%；創世基金會去年度募集的發票數，也僅4100多萬張，較高峰時期短少6成。

隨著捐贈數短少的，還有中獎金額。創世基金會指出，中獎金額也從97年的1億400萬元，跌落到5136萬元，金額落差約等同創世全台安養植物人1年的尿布經費，對照護服務造成嚴重衝擊。

為呼籲民眾持續捐發票，創世基金會今天下午號召南山人壽員工到行天宮周圍及信義商圈，向逛街民眾募集發票，再次喊出「順手捐發票，救救植物人」口號。

除了募集紙本發票，他們更化身「條碼人」，將創世的愛心捐贈條碼「919」戴在頭上、穿在身上，現身台北車站商圈，並發送捐贈條碼貼紙，或教導民眾在手機上綁定捐贈碼「919」，讓民眾透過相同的刷條碼動作，就可把發票捐作公益。

創世基金會提到，目前基金會共安養約800名清寒植物人，每名植物人每月所需經費約5萬至7萬元，主要經費來源仰賴大眾的小額捐款及發票中獎收入。

創世基金會表示，希望透過「發票捐919，救一救植物人」的新口號，在消費模式改變的今天，不讓愛心因此而消失，將日常消費化為公益力量，傳送至社會需要幫助的角落。

