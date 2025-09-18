快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

發票習慣存載具衝擊 公益團體：捐贈數大減6成

中央社／ 台北18日電

購物後店員一句「發票還是載具？」已成台灣日常，不過創世基金會統計，去年度募集的發票數，只有高峰時期的4成，中獎金額也隨之短少近一半，相當於所有服務對象的尿布錢。

「順手捐發票，救救植物人。」是台灣人熟悉的募捐口號，32年來支撐著創世基金會的服務。隨著永續環保意識抬頭，越來越多人習慣將發票存入載具條碼，但隨之改變的，還有捐贈意願降低。

創世基金會今天透過新聞稿說明，發票捐贈活動是在「不增善士負擔」的理念下，自民國82年開始推動，在97年達到最高峰，單年募得1億1000萬餘張；累計至今已募得17.5億張發票，中獎獎金高達新台幣18.9億元，成為弱勢服務的重要基石。

然而隨著載具的普及，捐發票助弱勢的愛心運動也逐漸式微。創世基金會說明，根據財政部統計，去年全台共開立84.8億張電子發票，其中捐給社福團體的卻不到1%；創世基金會去年度募集的發票數，也僅4100多萬張，較高峰時期短少6成。

隨著捐贈數短少的，還有中獎金額。創世基金會指出，中獎金額也從97年的1億400萬元，跌落到5136萬元，金額落差約等同創世全台安養植物人1年的尿布經費，對照護服務造成嚴重衝擊。

為呼籲民眾持續捐發票，創世基金會今天下午號召南山人壽員工到行天宮周圍及信義商圈，向逛街民眾募集發票，再次喊出「順手捐發票，救救植物人」口號。

除了募集紙本發票，他們更化身「條碼人」，將創世的愛心捐贈條碼「919」戴在頭上、穿在身上，現身台北車站商圈，並發送捐贈條碼貼紙，或教導民眾在手機上綁定捐贈碼「919」，讓民眾透過相同的刷條碼動作，就可把發票捐作公益。

創世基金會提到，目前基金會共安養約800名清寒植物人，每名植物人每月所需經費約5萬至7萬元，主要經費來源仰賴大眾的小額捐款及發票中獎收入。

創世基金會表示，希望透過「發票捐919，救一救植物人」的新口號，在消費模式改變的今天，不讓愛心因此而消失，將日常消費化為公益力量，傳送至社會需要幫助的角落。

載具 植物人 電子發票

延伸閱讀

他猝逝留下10妻女 花蓮市公所代募款3天逾百萬將信託

發票募集量驟減 南山人壽助創世為植物人募愛

賴清德稱行政干預司法時代已過 國民黨：要落實而非停在口號

台中女參加小額捐款網路抽獎遭騙　行員成功阻詐

相關新聞

米塔颱風影響！中部以北慎防大雨 準颱風樺加沙最快周日晚間發海警

明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，中央氣象署預報員李名翔表示，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨...

波波牙醫爭議！海外牙醫聯盟批限制實習名額不公 衛福部：不會增加

波波牙醫爭議不斷，美日海外牙醫聯盟今表示，在國外就讀牙醫系的畢業生於2022年底前通過國考，可以參加醫院實習，但卻受到5...

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵...

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高...

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝...

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。