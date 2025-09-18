颱風米塔生成、2颱將接力 最快21日晚間海警

颱風米塔今天下午生成，其他2個熱帶性低氣壓也有機會增強為颱風樺加沙、浣熊。氣象署表示，最快21日晚間發布海上颱風警報，而樺加沙接近台灣過程，強度預估將達中颱等級。

根據中央氣象署網站，原位於東沙島海面的第20號熱帶性低氣壓，已於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第17號米塔，中心位置在鵝鑾鼻西南方350公里處，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。

氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，第21、22號熱帶性低氣壓，最快今天也有機會增強為颱風，依生成順序將是樺加沙、浣熊。

李名翔表示，颱風米塔未來將往西北朝中國廣東一帶前進，對台灣沒有直接影響，但今、明兩天會受到其外圍環流影響，將有些降雨。

李名翔提醒，需留意第21號熱帶性低氣壓，若未來增強為颱風樺加沙，預計朝西北轉偏西方向、朝台灣東南邊海面與巴士海峽移動；依照目前路徑及強度預報，最快21日晚間有機會發布海上警報，在接近台灣過程，強度可能達中颱等級。但他也提到，未來這段期間，樺加沙路徑不確定性仍大，還需持續觀察。

至於第22號熱帶性低氣壓若增強為颱風，李名翔表示，將朝偏西到西北方向、往日本東南邊海面移動，未來1週主要都是在海面上，對日本天氣暫時沒有直接影響。

李名翔表示，明天受到颱風米塔外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲、午後有短暫雷陣雨，午後中部以北地區及各地山區有局部大雨。

他指出，20日水氣偏多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有雷陣雨，其中午後嘉義以南、中部以北山區有局部大雨。

李名翔表示，21日降雨趨緩，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有短暫陣雨，其他地區轉成多雲到晴，中午過後嘉義以南地區、中部山區有短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

22日估可能受颱風樺加沙外圍環流影響，李名翔表示，桃園以北、東半部地區、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮可能有局部大雨，其他地區多雲、午後南部地區與其他山區有短暫雷陣雨。

李名翔提醒，23日至24日清晨，樺加沙距離台灣最近，也是影響台灣較大期間，受到颱風本身與外圍環流影響，花東、恆春半島有陣雨或雷雨，並可能有局部豪雨發生，其他地區有短暫陣雨或雷雨，其中在宜蘭、屏東地區、其他山區可能有局部大雨。

雖然24日至25日颱風逐漸遠離，但水氣仍偏多，李名翔表示，東半部、中南部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後有局部雷陣雨。

