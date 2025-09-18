波波牙醫爭議！海外牙醫聯盟批限制實習名額不公 衛福部：不會增加

波波牙醫爭議不斷，美日海外牙醫聯盟今表示，在國外就讀牙醫系的畢業生於2022年底前通過國考，可以參加醫院實習，但卻受到50名實習名額的限制，希望政府依法執行醫師法附帶決議，且不該汙名化波波醫師，圖利特定團體，剝奪海歸學生的就業權。衛福部口腔司長張雍敏說，當時針對附帶決議只是建議，不會執行附帶決議。

立法院2022年5月三讀通過醫師法附帶決議，該年底前出國念牙醫系並通過國考者可參加實習，並放增加名額，但遭到本土小牙醫聯盟抗議。隨後，衛福部決議不會放寬名額，名額50名。

美日海外牙醫聯盟理事長蕭曉玲說，目前實習名額僅50名，像她的小孩考試後排到第400多號，需8至9年後才有實習機會，衝擊就業權利。

民眾付出高昂自費醫療費用，卻享受不到更進步的醫療。蕭曉玲表示，牙醫診所若有留美日的牙醫師，民眾通常更願意上門，但現在去日、美留學的牙醫畢業生，竟被變身「波波醫師」，並被扣帽打壓成失格不適任醫師。

蕭曉玲指出，全台牙醫師約1.6萬人登記執業，海外歸國再加上等待實習的僅1000多名，這些本土牙醫打著名號為保護自身利益，卻阻絕醫療技術高過台灣，學成回國的美日牙醫師。

今天在美日海外牙醫聯盟的記者會現場外，另一個牙醫師團體、本土小牙醫聯盟也舉牌抗議，不斷高喊「波波權貴開後門，民眾就醫沒保障」。張雍敏回應，衛福部前部長陳時中曾說，當時針對附決議只是建議，行政院前院長蘇貞昌也說，不會執行附帶決議。 波波牙醫爭議不斷，美日海外牙醫聯盟今開記者會再批2022年底前通過國考可以參加實習，卻受到50名實習限制，希望政府依法執行醫師法附帶決議。記者翁唯真／攝影

