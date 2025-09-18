印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」 探索混亂與秩序

快訊

中央社／ 台北18日電

印尼視覺及行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默長年探索「混亂」與「秩序」之間的張力，這次應北藝中心之邀帶來最新作品「斷片」，以跨域演出展現關於時間、記憶與自然的感官實驗。

麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）今天在台北表演藝術中心記者會上分享，在殖民與後殖民歷史中，人與環境的關係不斷被改寫，山林曾被視為神靈居所，如今卻是征服與掠奪的標的，「人類與自然、眾生的關係與態度一直在轉變，期望觀眾藉由這個作品重新審視與自然的連結，反思人類價值與文明的脆弱。」

據北藝中心提供的資料，麥拉蒂出生於印尼梭羅，自幼浸淫於舞蹈環境，受教於日本舞踏大師古川杏子（Anzu Furukawa），在德國求學期間，師從「行為藝術教母」瑪莉娜．阿布拉莫維奇（MarinaAbramović），讓她擅長挑戰感官與意志，將身體轉化為概念工具。

麥拉蒂表示，「斷片」的創作始於2019年，在2020年因疫情被迫中斷，疫情期間，她也進而重新思索「斷片」的意義，「人們首次真切感受死亡的逼近，既有的社會系統動搖，日常秩序顯得脆弱而暫時。」麥拉蒂也觀察街市與市場中旺盛的生命力，那種無規則卻自成體系的狀態，反而成為作品靈感來源。

「斷片」創作團隊來自跨國藝術家，新加坡音樂家袁志偉負責聲音設計與現場演奏，以環境音、電子音與即興樂音營造空間聲響；舞者來自印尼與台灣，分別飾演白色毛怪、錫人、女人與男人。麥拉蒂形容與舞者的合作「像持續調頻」，「舞者像我內在靈魂的展現。」

「斷片」舞台上的「山體」與舞者的著裝，都大量使用銀色與塑膠質地的材料，麥拉蒂坦言自己並非環保主義者，但深知塑膠的「永恆性」對環境的衝擊。「即便說是可回收材質，是不是100%可回收我也很存疑！」這些材質既象徵人類文明的殘留，也呼應作品中關於時間、記憶與永續的提問。

「斷片」由北藝中心、新加坡濱海藝術中心與墨爾本藝術中心三館共製，2023年在新加坡首演後，今年巡演至澳洲，9月20日及21日在北藝中心藍盒子演出。

