明華園新世代接棒演出「界牌關傳說」 翻新浪漫愛情

由明華園首席編導陳勝國創作的經典劇作「界牌關傳說」，將由新生代接棒演出重返國家戲劇院。陳勝國表示，這是從武戲「羅通掃北」脫胎成浪漫愛情大戲，著墨「承諾」真義。

陳勝國表示，他從小就是演羅通的故事長大的，但這樣的故事究竟可以帶給現代人什麼，「承諾」、「誓言」又有什麼意義，於是他跳脫傳統，改以現代視角重構人物，羅通不再是傳統戲裡的負心漢，而是信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主則成為為愛犧牲的貞烈女子，以生死盟約寫下淒美傳說。

製作人陳昭賢表示，明華園走過96個年頭，創造了無數的歌仔戲經典作品，這些作品至今依舊活躍在外台演出中，「面對世代交替，我們希望能把明華園40多來以現代編劇手法創作，受到觀眾喜愛的作品繼續傳承。」陳昭賢希望，好的作品不只是重演，而是翻新，在當代產生意義。

根據兩廳院發布的新聞資料，「界牌關傳說」在春、夏、秋、冬四季變化中述說羅通與屠爐的愛情故事，這次演出除了國寶級的台柱孫翠鳳再度飾演羅通外，特別將壓軸場次「冬之界牌」的羅通角色交棒弟子李郁真，明華園第三代陳昭婷飾演屠爐公主，明華園藝術家族傾力演出，讓新觀眾重新認識歌仔戲。

「界牌關傳說」將於9月20日到21日演出，地點在台北國家戲劇院。

