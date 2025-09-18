試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵子品質會下降，建議及早生育，有困難盡早就醫。

國健署自今年11月1日起將實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，補助升級內容包括：首胎第1次申請補助最高可達新台幣15萬元；2胎與3胎補助金額同首胎；鼓勵療程未成功者再次嘗試，受補助者未滿39歲，各胎第2、3次療程最高10萬元，39歲至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。

據國健署資料，按往年申請人次，及補助費用加碼後增加至少1成申請案估算，估計115年受惠人次將超過3萬，依加碼後補助額度，預計全年需27億元。

有「台灣試管嬰兒之父」之稱的開業婦產科醫師曾啟瑞說，亞太不孕症盛行率達23.2%，各國對生殖醫療需求日益殷切。

曾啟瑞提醒，年齡是影響人工生殖成功率的重要因素，女性卵子品質在35歲後會明顯下降，因此建議提早規劃生育，把握黃金時機；隨著年齡增長，懷孕風險也會提高，可能導致妊娠合併症。另外，當夫妻發現有生育困難，建議盡早尋求生殖醫學協助。

因應單一胚胎植入國際趨勢，國健署「不孕症試管嬰兒補助3.0」將每次最多植入1個胚胎的年齡，調高至39歲，但不少民眾擔心不多植入會容易失敗。

在曾啟瑞眼中，台灣人工生殖技術在世界上數一數二，以他的生殖中心為例，試管嬰兒的療程，38歲以下者擁有平均70%的高成功率；台灣平均著床率和美國相當約36.7%，但費用相對合理，約為18萬至24萬元。

曾啟瑞並提到，台灣民眾擁有政府補助政策支持，大幅減輕經濟壓力，加上改善居住條件，擴大托育服務，減輕年輕人經濟壓力，才可能增加生育意願，緩解少子女化「國安問題」。

