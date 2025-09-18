肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高生育補助為每一胎10萬，很高興行政院從善如流。不過低薪、高房價問題，更是年輕世代最直接壓力來源，執政黨應持續著重提升薪資、居住正義，才能真正減輕家庭負擔。

廖偉翔說，我國總生育率為1.2人，遠低於世代更替水準的2.1人，出生人口急速下降。今年8月新生兒僅8464人，比去年同期降低接近3成，台灣更已經有兩年呈現「生不如死」人口負成長，台灣的少子化問題已迫在眉睫。

廖偉翔指出，目前農保、勞保、國保、軍保等不同身分別的保險，生育給付的標準不同，甚至金額還有顯著差異，不只違反生育保障的公平原則，也不符合0到6歲國家養的精神。他說，當前少子化問題相當嚴重，應將現行各保險別的生育給付統一標準。

廖偉翔表示，他在9月2日行文請勞動部研議，整合各行業的生育補助金額，並將每一胎提高為補助10萬，很高興行政院從善如流，打造更安心的生育環境。同時，他也提醒，低薪、高房價等結構性問題，更是年輕世代最直接的壓力來源，執政黨應持續提升薪資、居住正義等面向，才能真正減輕家庭負擔，讓大家更敢生、願意生。

商品推薦