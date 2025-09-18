師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝術家麥拉蒂．蘇若道默（Melati Suryodarmo）長年探索「混亂」與「秩序」之間的張力，最新作品《斷片》（LAPSE）將於9月20、21日在台北表演藝術中心藍盒子首度在台演出，以跨域美學帶來一場關於時間、記憶與自然的感官實驗。

出生於印尼梭羅的麥拉蒂自幼浸淫於舞蹈環境，對身體語彙的敏銳來自傳統與現代並行的養成。受教於日本舞踏大師古川杏子，後在德國布倫瑞克造型藝術學院求學期間，師從「行為藝術教母」瑪莉娜．阿布拉莫維奇。這段跨文化歷練，使她擅以長時間身體表演（durational performance）挑戰感官與意志，將肉身轉化為概念工具。

代表作《奶油之舞》（Exergie-Butter Dance, 2000）中，她穿著高跟鞋在奶油上跳舞，滑倒重摔，再爬起跳舞，不斷重複；《我是我房屋中的鬼魂》（I am a Ghost in My Own House, 2012）則徒手研磨數百公斤炭塊的12小時長演，呈現時間流逝與身體極限。這些創作是國際間行為藝術的經典之作。

《斷片》由麥拉蒂擔任編舞與導演，創作靈感源自對「混亂」與「無聲秩序」的長期觀察。在當代社會中，細微的失誤往往被視為混亂，但她認為日常看似失序的行為，其實隱含一種未成文卻能運作的共存方式，當舊體系崩解，新秩序尚未成形時，混亂反而成為孕育變革的縫隙。《斷片》試圖觸碰那個現實瓦解而變革、新秩序尚未形成的未知縫隙。

舞台上最鮮明的符號，是由舞者扮演的白色毛怪，它在空間中遊走，如時間的幽影，引領觀眾穿梭過去、當下與未來。「Lapse」一字具有疏忽、失誤、斷裂與時間的間隙等意涵，《斷片》正回應了當今全世界所面臨，前所未有的政經震盪、世代更替與價值觀重組的集體處境。

麥拉蒂曾觀察印尼街頭交通並指出，看似危險的亂流卻自成秩序：當母親懷抱孩子穿越川流不息的混亂車陣，人群會自發放慢速度彼此守護，展現「無秩序的秩序」。麥拉蒂也指出，人類與自然的關係不在於主宰，而是連結。森林、植物、天災皆有自己的時間表，死亡亦如自然循環般無法控制。透過《斷片》，她期望觀眾思考：混亂並不可怕，它或許是新秩序的開端，在死亡與生存欲望之間，學習與自然共生的哲學。

《斷片》創作團隊集結印尼、台灣與新加坡藝術家，新加坡音樂家袁志偉負責聲音設計與現場演奏，以環境音、電子音與即興樂音營造空間聲響；舞者來自印尼與台灣，分別飾演白色毛怪、錫人、女人與男人，舞者詮釋動作源自個人生命經驗與舞踏、太極與爪哇舞蹈等身體訓練法。麥拉蒂形容與舞者的合作像持續調頻，「我們在表演當天都在微調，我和舞者是一起的，他們像我內在靈魂的展現。」

ㄇ本作品由台北表演藝術中心、新加坡濱海藝術中心與墨爾本藝術中心三館共製，麥拉蒂自2019年開始構思此創作，歷經疫情延宕，曾以短片形式在日本與台灣曝光，後發展為現場演出，自 2023 年於新加坡首演後，今年巡演至澳洲，9 月首度登台，展現亞洲當代跨域合作的能量。

