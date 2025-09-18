高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，但稽查人員仍在作業環境發現8項缺失，已勒令限期改善，否則將重罰。

衛生局表示，民眾拍攝的影片場景，確實與該店相符，但稽查時未見鼠蹤，盛裝肉品的籃子也離地放置，針對廢棄肉品吸引老鼠、影響環境衛生部分，將移請環保局依權責處理。

衛生局檢視作業環境，共發現8項缺失，包含未設病媒阻隔設施，無防治紀錄、冷凍庫未除霜、部分食材未離地存放、天花板破損、電風扇積汙、垃圾桶未加蓋、廢棄物未專區放置，食品從業人員未完成體檢等。

衛生局表示，相關缺失將依食品安全衛生管理法要求限期改善，否則最高處2億元罰鍰。另業者未辦理食品業者登錄部分，限期內若未完成補辦，複查仍未改善，將處3萬元至300萬元罰鍰。 高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮，衛生局今天派員稽查。記者王昭月／翻攝

商品推薦