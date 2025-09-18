穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品質，並能居家自我安全操作，為非藥物、非侵入性的精神醫療模式開創新局面，日前發表在國際期刊「Journal of Affective Disorders」成果引發醫界矚目。

安南醫院表示，研究結果顯示使用者在第二周起即出現明顯睡眠改善，且治療效果可持續至治療後四周，具有高度潛力成為輔助治療新選擇。

這項研究由中國醫藥大學北港附設醫院谷大為任台灣計畫主持人，與哈佛大學醫學院、麻省總醫院、安南醫院憂鬱症中心等國際團隊合作進行，是目前少數針對重度憂鬱症患者進行的穿戴式tPBM雙盲、隨機臨床試驗。

研究團隊使用tPBM裝置為頭戴式設備，透過850奈米近紅外光LED對前額葉進行光刺激，每次治療約20到40分鐘，每日1~2次。裝置設計方便家中自行操作或由家人協助，顯著提升治療可近性。

臨床試驗裝置展現良好的安全與耐受性，受試者僅少數輕微不適，且治療依從性高。研究納入12位65歲以上長者與3位血液透析病患，結果顯示該技術對生理較脆弱族群同樣適用，未見重大副作用，顯示廣泛應用潛力。

睡眠障礙是憂鬱症常見且棘手共病症狀。研究結果接受tPBM治療的個案，匹茲堡睡眠品質指數(PSQI)分數在統計上有顯著進步。雖然這次光照劑量抗憂鬱效果未顯著超越安慰劑組，但睡眠品質改善即有助整體病情穩定與預後改善。

蘇冠賓表示，許多參與者選擇在晚上或睡前使用設備，有助放鬆並可能促進大腦清除代謝物，進一步提升睡眠品質。這樣的非藥物、居家治療模式，對高齡者或慢性病患者尤具意義，可望降低依賴藥物的需求與副作用風險。

安南醫院表示，院方長期致力非侵入性腦刺激(NIBS)技術研發與臨床應用，包括rTMS、tDCS、θ波刺激等涵蓋憂鬱症、焦慮、創傷後壓力症候群、成癮等多種精神疾病。蘇冠賓主持的身心介面研究中心(MBI-Lab)近年更整合 AI技術，推動量化腦電圖(qEEG)與認知功能數據應用，並與哈佛、麻省理工等國際學府合作，推動數據驅動個人化精神醫療模式。

蘇冠賓指出，這項穿戴式研究是實現精準個人化、可規模化精神照護關鍵一步。希望藉簡單、安全又有效裝置讓更多個案不出門也有高品質輔助治療。團隊將持續優化tPBM療程劑量與時機，並拓展臨床應用，包含遠距照護與預防性使用等。 穿戴式腦刺激技術可讓使用者居家自我安全操作。圖／院方提供

