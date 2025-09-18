快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南醫院教學研究副院長蘇冠賓指導研究穿戴式腦刺激技術。圖／院方提供
南醫院教學研究副院長蘇冠賓指導研究穿戴式腦刺激技術。圖／院方提供

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品質，並能居家自我安全操作，為非藥物、非侵入性的精神醫療模式開創新局面，日前發表在國際期刊「Journal of Affective Disorders」成果引發醫界矚目。

安南醫院表示，研究結果顯示使用者在第二周起即出現明顯睡眠改善，且治療效果可持續至治療後四周，具有高度潛力成為輔助治療新選擇。

這項研究由中國醫藥大學北港附設醫院谷大為任台灣計畫主持人，與哈佛大學醫學院、麻省總醫院、安南醫院憂鬱症中心等國際團隊合作進行，是目前少數針對重度憂鬱症患者進行的穿戴式tPBM雙盲、隨機臨床試驗。

研究團隊使用tPBM裝置為頭戴式設備，透過850奈米近紅外光LED對前額葉進行光刺激，每次治療約20到40分鐘，每日1~2次。裝置設計方便家中自行操作或由家人協助，顯著提升治療可近性。

臨床試驗裝置展現良好的安全與耐受性，受試者僅少數輕微不適，且治療依從性高。研究納入12位65歲以上長者與3位血液透析病患，結果顯示該技術對生理較脆弱族群同樣適用，未見重大副作用，顯示廣泛應用潛力。

睡眠障礙是憂鬱症常見且棘手共病症狀。研究結果接受tPBM治療的個案，匹茲堡睡眠品質指數(PSQI)分數在統計上有顯著進步。雖然這次光照劑量抗憂鬱效果未顯著超越安慰劑組，但睡眠品質改善即有助整體病情穩定與預後改善。

蘇冠賓表示，許多參與者選擇在晚上或睡前使用設備，有助放鬆並可能促進大腦清除代謝物，進一步提升睡眠品質。這樣的非藥物、居家治療模式，對高齡者或慢性病患者尤具意義，可望降低依賴藥物的需求與副作用風險。

安南醫院表示，院方長期致力非侵入性腦刺激(NIBS)技術研發與臨床應用，包括rTMS、tDCS、θ波刺激等涵蓋憂鬱症、焦慮、創傷後壓力症候群、成癮等多種精神疾病。蘇冠賓主持的身心介面研究中心(MBI-Lab)近年更整合 AI技術，推動量化腦電圖(qEEG)與認知功能數據應用，並與哈佛、麻省理工等國際學府合作，推動數據驅動個人化精神醫療模式。

蘇冠賓指出，這項穿戴式研究是實現精準個人化、可規模化精神照護關鍵一步。希望藉簡單、安全又有效裝置讓更多個案不出門也有高品質輔助治療。團隊將持續優化tPBM療程劑量與時機，並拓展臨床應用，包含遠距照護與預防性使用等。

穿戴式腦刺激技術可讓使用者居家自我安全操作。圖／院方提供
穿戴式腦刺激技術可讓使用者居家自我安全操作。圖／院方提供

團隊 睡眠 憂鬱症

延伸閱讀

子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

破案高手巡邏頻出包 患ADHD警治療後找回專注力

憂鬱治療無效檢測揭PTSD 常春藤學子重啟人生路

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

相關新聞

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高...

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，...

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵...

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝...

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品...

該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。