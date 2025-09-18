快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

不滿被當波波 美日牙醫聯盟籲解決實習問題

中央社／ 台北18日電

國外牙醫畢業生實習名額50名爭議，學生家長今天說，衛福部把海歸學牙醫者都視為波波，形同公然霸凌歧視美日等進步國家海歸學生，籲政府依法行政，還給美日海歸學生就業權。

對此，衛生福利部口腔健康司長張雍敏回應表示，前衛福部長陳時中曾指出，相關附帶決議屬「建議性質」，因此不執行，前行政院長蘇貞昌也已說明，相關附帶決議「不執行」。

波波醫師」是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。

立法院111年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但同年12月31日以前，入學9大國家或地區醫學院就讀者得免學歷甄試。

不過，修法附帶決議提到，考量各國教育學制及入學申請程序差異，導致取得入學通知與註冊入學時間落差，基於信賴保護原則，要求衛生福利部於修法通過後，應邀集教育部及考選部儘速修正醫師法施行細則並明文規定，該落日期限所指之入學，包括取得入學許可。

有留學美日牙醫系學生及家長不滿衛福部111年公告實習名額50名，今天召開「我們來自美日，請別再叫我波波」 記者會，質疑政府衛福部一竿子打翻一艘船，將所有海歸學牙醫者統統以波波視之。

「依法行政這4個字做起來有這麼難嗎？」美日海外牙醫聯盟理事長蕭曉玲呼籲衛福部更正補過，立法院通過附帶決議，在該年底前出國念牙醫通過國考者可參加實習，這是明文法律規定，還給美日海歸學生就業權。

蕭曉玲指出，她的兒子於日本唸牙醫系已畢業，排名逾400號，若每年只消化50人，至少得等8年，真的很不合理。

牙醫 衛福部 波波醫師

延伸閱讀

竹聯幫靜安會爆打牙醫案外案 檢抄戀愛詐欺機房聲押3人

檢警破竹聯幫靜安會戀愛詐騙機房 夏安愛將組長遭拘提

看牙醫前為什麼要刷牙？牙醫曝：不單是禮貌「還會影響治療結果」

台東無牙醫鄉鎮再減一 衛生局：朝偏鄉牙醫資源平衡邁進

相關新聞

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高...

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，...

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵...

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝...

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品...

該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。