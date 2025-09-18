不滿被當波波 美日牙醫聯盟籲解決實習問題

國外牙醫畢業生實習名額50名爭議，學生家長今天說，衛福部把海歸學牙醫者都視為波波，形同公然霸凌歧視美日等進步國家海歸學生，籲政府依法行政，還給美日海歸學生就業權。

對此，衛生福利部口腔健康司長張雍敏回應表示，前衛福部長陳時中曾指出，相關附帶決議屬「建議性質」，因此不執行，前行政院長蘇貞昌也已說明，相關附帶決議「不執行」。

「波波醫師」是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。

立法院111年5月三讀通過修正醫師法部分條文，明定未來持外國學歷報考國內醫師考試，一律先經學歷甄試，但同年12月31日以前，入學9大國家或地區醫學院就讀者得免學歷甄試。

不過，修法附帶決議提到，考量各國教育學制及入學申請程序差異，導致取得入學通知與註冊入學時間落差，基於信賴保護原則，要求衛生福利部於修法通過後，應邀集教育部及考選部儘速修正醫師法施行細則並明文規定，該落日期限所指之入學，包括取得入學許可。

有留學美日牙醫系學生及家長不滿衛福部111年公告實習名額50名，今天召開「我們來自美日，請別再叫我波波」 記者會，質疑政府衛福部一竿子打翻一艘船，將所有海歸學牙醫者統統以波波視之。

「依法行政這4個字做起來有這麼難嗎？」美日海外牙醫聯盟理事長蕭曉玲呼籲衛福部更正補過，立法院通過附帶決議，在該年底前出國念牙醫通過國考者可參加實習，這是明文法律規定，還給美日海歸學生就業權。

蕭曉玲指出，她的兒子於日本唸牙醫系已畢業，排名逾400號，若每年只消化50人，至少得等8年，真的很不合理。

