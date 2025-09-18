弘道基金會二手衣物義賣 專家分享舊衣新穿技巧

快訊

中央社／ 台北18日電

弘道老人福利基金會二手義賣活動今天起跑，專家分享，古著風潮下，舊衣、二手老衣都成流行，透過修改版型、搭配現代衣物等技巧，讓老衣服穿起來更時尚，並能永續利用。

弘道老人福利基金會二手精品義賣會活動，今年邁入第11年，盼號召民眾將閒置的衣物，轉化為溫暖資源，並串起環保、永續、公益的愛循環，幫助獨居弱勢長者。

今年擔任響應大使的演員林昀希，邀請高齡91歲的阿公與88歲的阿嬤，穿上從衣櫃裡挖出的老衣服，在記者會上一起走秀，展現「舊衣也能穿出新關係」。

退休多年的兩老，平時穿著重視舒適休閒，為了此次活動，林昀希和姊姊一起透過視訊，從阿公阿嬤的衣櫃裡「挖寶」，為阿嬤年輕上班時穿的優雅長裙，搭配長絲巾、寬腰帶，讓阿嬤笑得合不攏嘴；她也找出阿公40多年前買的西裝褲和馬甲背心，搭上藝人唐振剛捐贈的太陽眼鏡，更顯帥氣。

林昀希分享，阿公、阿嬤曾在布料行工作，購買的衣物材質很好、非常耐穿，即使放了幾十年，已經不符合兩老的生活需求，如今看來顏色、版型也略顯浮誇，卻正好可以讓自己站上舞台時穿著，延續長輩惜物的精神。

對於舊衣如何穿搭，陳麗卿形象管理學院行銷經理黃心怡說，雖然流行會輪迴，不同年代的剪裁仍會有細微不同，因此可適度修改衣服的墊肩、腰線等設計，更符合現代版型；在搭配上，可用少數古著與現代衣物混搭，讓穿搭保留復古的味道，卻不會有古老的感覺。

弘道老人福利基金會台北服務處處長鍾智馨說，基金會服務範圍橫跨屏東到宜蘭各地，內容包含預防照顧、長期照顧、推動不老夢想等，全年度共服務1萬多名長者。二手義賣11年來，共已募集超過6萬多件、超過1萬人次民眾響應舊衣新穿精神；如今時令入秋，盼在進入寒冬前，透過二手義賣繼續支持弱勢服務工作。

基金會表示，第11屆「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」，集結林昀希、「寒冬助老」公益大使陳嘉樺等26位藝人所捐私服選物、單品配件，9月18日至27日於Yahoo拍賣平台開放競標，另有7場次實體義賣，活動資訊可上弘道官網（http://www.hondao.org.tw）查詢。

