該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院長譚舜仁表示，年齡是常見拖延生育的原因，35歲左右，女性卵巢內卵子的數量大約只剩下出生時的5%，35歲之後，卵巢內卵子的數量更直線快速下滑。

譚舜仁指出，許多女性對於受孕率過度樂觀，以為經期順暢、規律就表示排卵功能正常，是懷孕的有利指標，其實過了30歲之後，卵巢已經在衰老中了。醫界呼籲，政府除了意識到少子化的嚴重度，也應該要提醒大眾，在30歲開始要每年追蹤卵巢的狀況。

「女性年齡增長會使卵巢功能逐漸下降，卵子的品質也漸漸衰退。」譚舜仁說，要知道卵巢健康指數，只需抽血即可進行AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，評估卵巢卵泡的庫存量。雖然無法百分之百準確，但大致可以知道跟同年紀相比的差異，如果相差太多又有生殖計畫，就可以考慮凍卵。

女性在35歲前應積極考慮生育，因為卵子品質相對較佳，懷孕成功率也較高；如果已過35歲且半年無避孕但未懷孕，建議盡早尋求專業醫師協助。凍卵需要幾顆？愈多愈好嗎？譚舜仁建議，數量取決於年齡、個人卵巢功能和生育目標，愈年輕凍卵當然能取到的卵子數量也較多。

在數量部分，譚舜仁說，35歲以下建議凍存10至20顆，35至40歲約需15至25顆；而40歲以上，則可能需要20顆以上。但實際狀況還是依取卵療程、個人身體狀況，良率大概就抓一半。「諮詢過程很重要，包含卵巢條件、年紀因素、療程費用，改變生活習慣也是備孕注意事項之一。」

各種因素導致民眾晚婚，讓不孕症有逐漸增加的趨勢，譚舜仁提醒，年輕時就開始注意自己卵巢的保養，包括避開塑化劑、環境荷爾蒙，以及多吃綠色蔬菜。「凍卵的關鍵年齡是35歲，而過了38歲之後，成功生育機率大幅下降，應把握黃金年齡及早求助生殖醫學。」

