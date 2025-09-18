快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
生殖醫師呼籲，30歲開始要每年追蹤卵巢的狀況，有助於生育計畫。圖／123RF
生殖醫師呼籲，30歲開始要每年追蹤卵巢的狀況，有助於生育計畫。圖／123RF

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院長譚舜仁表示，年齡是常見拖延生育的原因，35歲左右，女性卵巢內卵子的數量大約只剩下出生時的5%，35歲之後，卵巢內卵子的數量更直線快速下滑。

譚舜仁指出，許多女性對於受孕率過度樂觀，以為經期順暢、規律就表示排卵功能正常，是懷孕的有利指標，其實過了30歲之後，卵巢已經在衰老中了。醫界呼籲，政府除了意識到少子化的嚴重度，也應該要提醒大眾，在30歲開始要每年追蹤卵巢的狀況。

「女性年齡增長會使卵巢功能逐漸下降，卵子的品質也漸漸衰退。」譚舜仁說，要知道卵巢健康指數，只需抽血即可進行AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢查，評估卵巢卵泡的庫存量。雖然無法百分之百準確，但大致可以知道跟同年紀相比的差異，如果相差太多又有生殖計畫，就可以考慮凍卵

女性在35歲前應積極考慮生育，因為卵子品質相對較佳，懷孕成功率也較高；如果已過35歲且半年無避孕但未懷孕，建議盡早尋求專業醫師協助。凍卵需要幾顆？愈多愈好嗎？譚舜仁建議，數量取決於年齡、個人卵巢功能和生育目標，愈年輕凍卵當然能取到的卵子數量也較多。

在數量部分，譚舜仁說，35歲以下建議凍存10至20顆，35至40歲約需15至25顆；而40歲以上，則可能需要20顆以上。但實際狀況還是依取卵療程、個人身體狀況，良率大概就抓一半。「諮詢過程很重要，包含卵巢條件、年紀因素、療程費用，改變生活習慣也是備孕注意事項之一。」

各種因素導致民眾晚婚，讓不孕症有逐漸增加的趨勢，譚舜仁提醒，年輕時就開始注意自己卵巢的保養，包括避開塑化劑、環境荷爾蒙，以及多吃綠色蔬菜。「凍卵的關鍵年齡是35歲，而過了38歲之後，成功生育機率大幅下降，應把握黃金年齡及早求助生殖醫學。」

生育 凍卵

延伸閱讀

40~70歲面臨各自的老化信號！專家揭四個時期正確的應對之道

子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

政院將拍板 生育給付金額拉高至10萬元

相關新聞

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高...

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，...

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵...

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝...

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品...

該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。