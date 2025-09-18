不孕症補助3.0版11月上路...加碼最高15萬元 四年「砸74億多生3萬嬰」

國健署自110年7月擴大不孕症試管嬰兒補助，已滿4周年，截至114年8月底，總補助達74億204萬餘元，已協助超過2萬6千對夫妻迎接逾3萬名新生兒。行政院通過「好孕三方案」，今年11月1日起，實施「試管嬰兒補助方案3.0」，調高39歲以下不孕夫妻首次申請之第1次補助金額，由現行的10萬元增加至最高15萬元。

國健署婦幼健康組林宇旋組長表示，自110年7月起，擴大不孕症試管嬰兒補助至一般不孕夫妻，協助2.6萬對夫妻迎接3萬名新生兒。

國健署統計，自110年7月起，共有6萬3566對夫妻完成11萬392次試管嬰兒療程，總補助達74億204萬餘元，其中有2萬6014對夫妻成功生下3萬144名新生兒，有1101對夫妻已運用補助迎來第2名新生兒，更有14對夫妻已申請獲得第3胎試管嬰兒療程補助。

不孕症試管嬰兒補助2.0版即將升級為3.0版，林宇旋說，補助方案將於11月1日加碼，首胎第1次申請補助最高可達15萬元，其後各胎的第1次補助也由現行6萬元增加為15萬元，減輕不孕夫妻進行試管嬰兒療程之經濟負擔。

林宇旋說，愈年輕，接受試管嬰兒療程懷孕的成功率較高，國健署鼓勵單一胚胎植入，減少多胞胎妊娠風險，維護母嬰健康。

有鑒於過去人工生殖常因多胚胎植入，導致多胞胎妊娠，造成妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病、早產、胎兒生長遲滯、低出生體重等不利於母嬰健康的情況，不孕症試管嬰兒補助2.0已規範依受補助者年齡僅可植入1至2個胚胎。

為了進一步降低多胎妊娠的風險，順應單一胚胎植入之國際趨勢，參考相關實證並與相關醫學會及國內專家討論後，不孕症試管嬰兒補助3.0將原規定受補助者未滿36歲，每次最多植入1個胚胎，調高至39歲；39至未滿45歲，則每次最多植入2個胚胎。

TFC台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞表示，試管嬰兒治療對大部分人而言，負擔沉重，有些民眾選擇植入多個胚胎，只希望趕快懷孕。但是多胞胎可能出現早產、高危險妊娠、產後出血等併發症，單一胚胎植入可以維護母嬰健康，並非胚胎植入愈多顆愈容易成功。

林宇旋強調，自114年11月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，除了費用調高，也鼓勵民眾生第二、第三胎，盡早使用，加碼更多。

1.調高年輕夫妻補助額度，受補助者未滿39歲，首次申請之第1次補金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請之第1次補助金額最高13萬元。 2.鼓勵再次嘗試，受補助者未滿39歲，各胎之第2、3次療程最高10萬元；39至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。 3.鼓勵接續生第2、3胎，各胎的第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，故受補助者未滿39歲第2胎之第1次療程，自6萬元提高至最高15萬元。

衛福部表示，不孕症試管嬰兒補助2.0之補助金額，大約可涵蓋接受試管嬰兒療程醫療費用的53%，不孕症試管嬰兒補助3.0上路後，平均可涵蓋77%，其中受補助者年齡未滿39歲者，更可達到84%。

