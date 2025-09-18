雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤
嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業，部分航班恐延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
中央氣象署下午4時02分針對嘉義縣民雄鄉及嘉義市東、西區發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下五5時，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
而民航局也指出，因雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局表示，受此影響，與嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
