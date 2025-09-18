快訊

符合市場預期！央行利率「連6凍」 房市政策未鬆綁

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業，部分航班恐延誤。圖為嘉義機場示意圖。聯合報系資料照
雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業，部分航班恐延誤。圖為嘉義機場示意圖。聯合報系資料照

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業，部分航班恐延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

中央氣象署下午4時02分針對嘉義縣民雄鄉及嘉義市東、西區發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到下五5時，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

而民航局也指出，因雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與嘉義機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

航班 嘉義 大雷雨

延伸閱讀

賴清德確定出席嘉義城隍爺夜巡 黨中央駁斥臨時取消座談會傳言

傳嘉義先進封裝二廠喊停 台積電：在台投資計畫不變

嘉義超狂「菸灰缸豆花」快閃登場 限定9天

埃及博物館3000年金手鐲失蹤 機場港口加強查緝

相關新聞

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業...

台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再...

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育...

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。