台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金加碼到6萬元。圖為德元埤。圖／南市觀旅局提供

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再宣布，加碼到6萬元，並延長投稿日期。活動廣邀全國大專院校學生參與，市府期盼透過年輕世代的創新視角，挖掘埤塘多樣風貌，讓台南觀光展現更多元、豐富的樣貌。

市長黃偉哲表示，「台南埤塘魅力行銷徵件競賽」自7月辦理以來，持續獲得廣泛關注與熱烈迴響。隨著新學期開始，活動討論度更是不斷升溫。此次特別感謝台南大學創新育成中心響應支持並加碼贊助，讓競賽總獎金提升至6萬元，給予參賽的同學更大的鼓勵。

觀光旅遊局長林國華說，考量參賽學生規畫遊程需田野調查與資料蒐集，為使作品更佳完整、構想更具深度，特別延長收件時間，期盼參賽者能充分發揮創意，共同展現台南三大埤塘的獨特魅力。提醒有意參賽的學生把握延長後的截止日期，踴躍投稿，把最具創意的遊程設計呈現給評審與大眾。

競賽評審方式分兩階段，第一階段為初審遊程企畫書內容，投稿截止時間10月20日。年10月30日預計選出至少20隊進入第二階段。第二階段為行銷宣傳競賽(影片作品上傳與回傳)，投稿截止日期11月30日前，12月15日公布得獎名次。將依據各階段評審分數進行加總排名後，1日遊程組、2日遊程組將各自選出第1名獎金1萬3000元，第2名7000元，第3名4000元，各組別將再選出3名魅力獎可獲得獎金2000元。更多活動詳情與報名資訊，請參閱台南旅遊網：https://www.twtainan.net/zh-tw/

活動報名網站：https://www.haonanbuy.com/message_detail.php?item=42

台南 魅力

相關新聞

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業...

台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再...

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育...

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是...

