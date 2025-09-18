台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再宣布，加碼到6萬元，並延長投稿日期。活動廣邀全國大專院校學生參與，市府期盼透過年輕世代的創新視角，挖掘埤塘多樣風貌，讓台南觀光展現更多元、豐富的樣貌。

市長黃偉哲表示，「台南埤塘魅力行銷徵件競賽」自7月辦理以來，持續獲得廣泛關注與熱烈迴響。隨著新學期開始，活動討論度更是不斷升溫。此次特別感謝台南大學創新育成中心響應支持並加碼贊助，讓競賽總獎金提升至6萬元，給予參賽的同學更大的鼓勵。

觀光旅遊局長林國華說，考量參賽學生規畫遊程需田野調查與資料蒐集，為使作品更佳完整、構想更具深度，特別延長收件時間，期盼參賽者能充分發揮創意，共同展現台南三大埤塘的獨特魅力。提醒有意參賽的學生把握延長後的截止日期，踴躍投稿，把最具創意的遊程設計呈現給評審與大眾。

競賽評審方式分兩階段，第一階段為初審遊程企畫書內容，投稿截止時間10月20日。年10月30日預計選出至少20隊進入第二階段。第二階段為行銷宣傳競賽(影片作品上傳與回傳)，投稿截止日期11月30日前，12月15日公布得獎名次。將依據各階段評審分數進行加總排名後，1日遊程組、2日遊程組將各自選出第1名獎金1萬3000元，第2名7000元，第3名4000元，各組別將再選出3名魅力獎可獲得獎金2000元。更多活動詳情與報名資訊，請參閱台南旅遊網：https://www.twtainan.net/zh-tw/

活動報名網站：https://www.haonanbuy.com/message_detail.php?item=42

