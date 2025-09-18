9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是併發橫紋肌溶解症。醫師追蹤引發原因與大量運動有關，女童住院靜脈注射補充水分，治療5天後痊癒。

黃童1周前出現咳嗽、喉嚨痛、發燒、流鼻水、肌肉痠痛等症狀，到診所就醫驗出A型流感病毒，服藥幾天後症狀減輕也退燒，但小腿仍痠痛，家人以為沒什麼大礙就讓女童回校上課，未料小腿痛到無法行走轉診彰化醫院。

黃童告訴醫護，她回校上課，照常上體育課，進行跑步、丟飛盤等運動，不久後小腿就更痛，僵硬難以行走才趕快告知媽媽。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，黃童的肌酸磷化酶（CPK）值1萬多，正常應小於300 U/L，確認她出現橫紋肌溶解症。

醫師解釋，橫紋肌溶解症指的是橫紋肌急速損傷，導致肌肉細胞壞死及細胞膜破壞，最常見情形是運動或勞動過度，其它引發原因還有肌肉壓迫、酒精成癮、某些藥物與毒性物質或者感染，老年或身障者出現橫紋肌溶解症，可能因腎功能障礙導致死亡。

馬瑞杉說，感染A流時肌肉痠痛很常見，併發橫紋肌溶解症卻很少見，研判黃童A流未完全痊癒就上體育課，超出負荷的運動量引發橫紋肌溶解症；另一方面，從雲端用藥發現黃童沒服用克流感等抗病毒藥物，也可能讓復原療程變慢，再加上劇烈運動導致橫紋肌溶解症，因此民眾罹患流感還是要多休息，避免劇烈運動。

