颱風外圍環流影響 8縣市豪、大雨特報

中央氣象署今天針對8縣市發布豪、大雨特報，其中嘉義市、恆春半島防豪雨，影響時間將持續至入夜。

颱風米塔今天下午生成，氣象署表示，颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義市及恆春半島有局部大雨或豪雨，台中至台南及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

豪雨地區包括嘉義市、恆春半島；大雨地區則有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、蘭嶼、綠島。

商品推薦