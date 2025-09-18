首屆台灣國際兒少書展今開幕湧現人潮！台中館內互動裝置超吸睛
首屆台灣國際兒少書展今在台中盛大舉行，開幕典禮以「跨越城市．閱讀無界為主題，由台中市擔任首屆書展主題城市。台中市文化局副局長曾能汀說，台中閱讀風氣盛行，感謝文化部將首屆國際盛事選在台中，展覽內容豐富，尤其「台中主題城市館」的「書頁裡的奇幻旅程」互動裝置受熱烈回響，歡迎全國民眾來台中參觀。
首屆國際兒少書展內容包含自2025台北國際書展移展的義大利主題國館、童書主題館，全新打造的台灣漫畫館、繪本故事館、公民書區、文學書區，以及由台中市政府策劃的主題城市館，計有127家參展單位、來自14個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士參與，規畫逾200場講座與活動在書展期間登場。
文化部政務次長李靜慧說，文化部長期在台北舉辦國際書展，在亞洲數一數二；文化部與出版界、各縣市經過1年的討論後，推出第2個以兒童、青少年為主題的國際書展，並以文化平權為概念，選擇每一年與不同的城市合作，讓國際級書展輪流到台灣各個城市旅行。
曾能汀在開幕致詞時說，首屆國際兒少書展由台中啟動，意義非凡，相信能讓大家感受台中對閱讀的支持與重視。「台中綠美圖」將於12月13日開館，象徵城市在文化與閱讀上邁向新篇章。
文化局指出，台中主題城市館以「從林開始：書頁裡的奇幻旅程」為題，參與者可透過互動裝置闖關，遊戲還將台中州廳、高美濕地等知名景點轉化為問答小故事，認識台中市重要閱讀政策與施政成果。
展覽期間有限定活動，邀台中文學名家劉克襄、甘耀明、吳曉樂、利格拉樂．阿女烏舉辦講座，還有手工書工作坊，製作專屬於自己的小書，以及3場新書發表會等；另外，童書作家顏志豪也將發表與插畫家貓魚合作的「壞月亮」繪本。
文化局補充，書展期間更安排3場「綠美圖×貓貓蟲咖波」限量聯名借閱證快閃申辦時段，詳情請上文化局官網查詢。
