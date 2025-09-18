快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

颱風外圍環流影響 嘉市、恆春半島防豪雨

中央社／ 台北18日電

中央氣象署今天下午表示，受颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，嘉義市及恆春半島有局部大雨或豪雨，台中至台南及台東地區(含綠島、蘭嶼)有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

嘉義 落石 氣象署

延伸閱讀

下周有颱風威脅台灣！專家估外圍環流寬廣…「風雨搖滾熱區」曝

9月颱風好發期是全年第2多 夏秋旺季占全年總數7成

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

相關新聞

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

行政院推「好孕三方案」，民眾生一胎就補助10萬。國民黨立委廖偉翔說，他9月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並提高...

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

高雄前鎮一間肉品店遭民眾拍下門口籃子內的肉品遭老鼠啃食，引發食安疑慮。衛生局今天派員稽查，業者辯稱是廢棄肉品，非供食用，...

試管嬰兒補助升級年需27億 醫建議35歲前生育

國健署投入27億元升級試管嬰兒補助，11月起上路，有望造福3萬對不孕症夫妻。醫師提醒，人工生殖不是求子萬靈丹，35歲後卵...

師從阿布拉莫維奇 印尼行為藝術家麥拉蒂「斷片」演出

在瞬息萬變的當代社會，混亂或許並非失敗，而是一種潛在的秩序，甚至是社會與個體共存的隱形規則。印尼最具知名度的視覺及行為藝...

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

台南市立安南醫院副院長蘇冠賓指導國際研究團隊最新研究，證實穿戴式經顱光生物調節技術(tPBM)可有效改善憂鬱症個案睡眠品...

該不該凍卵、凍愈多愈好？ 醫籲：定期檢測避免卵巢早衰

現代人晚婚已是趨勢，忽略了生育能力下降及不孕問題，等到準備生小孩時，「想生卻生不出來」。TFC台北婦產科診所生殖中心副院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。