台灣牛奶產量減少 氣象署曝原因：乳牛「熱緊迫」日數攀升

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣夏半年（5至10月）的溫度指數及熱緊迫（THI≥72），發生日數均有明顯上升時，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也持續增加，恐造成乳牛產乳量減少，甚至影響健康。圖／中央氣象署提供
極端高溫連帶影響台灣乳牛產乳量，中央氣象署指出，台灣夏半年（氣象用語，比較熱的5至10月這半年）的溫度指數及熱緊迫（THI≥72），發生日數均有明顯上升時，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也持續增加，恐造成乳牛產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署分析台灣氣候變化指出，以前的夏天乳牛還能在早晨與傍晚享受涼爽時光，但數十年來，全球連續「高溫、悶熱」的氣候狀態，不只北極熊難以生存，也讓台灣牧場的乳牛受不了。

氣象署表示，夏日午後，民眾都不太喜歡站在太陽底下，會感到空氣又悶又濕，這是因為高溫與潮濕帶給不舒服的感受；動物們當然也受到同樣的影響，尤其對乳牛來說，台灣炎熱的夏天容易造成「熱緊迫」。

氣象署說明，溫濕度指數是結合氣溫及濕度的指標，也是用來衡量乳牛熱緊迫的程度，一旦THI≥72，便被定義為乳牛處於「熱緊迫」狀態，此時的乳牛就像穿著厚外套在桑拿房裡，會呼吸加快、食慾下降、產乳量減少，甚至影響健康。

氣象署透過Mann-Kendall統計檢定法，分析台灣6個百年測站，包含台北、台中、台南、恆春、花蓮及台東的氣候數據，發現在全球逐年升溫的情況下，台灣夏半年（5至10月）的THI和熱緊迫（THI≥72）發生日數都有明顯上升趨勢，嚴重熱緊迫（THI≥80）發生日數也持續增加。

面對這樣的情況，氣象署表示，氣象署的農業氣象觀測網監測系統「農業氣象預報」，當中的「專區精緻預報」有溫濕度指數預報，可以幫助農民調整飼養方式，像是加強遮蔭與通風、灑水降溫、調整餵食時間等，盡可能減少氣候對乳牛的熱害衝擊。

氣象署表示，盼透過氣象預測，用科學數據打造畜牧業的「防護罩」，讓乳牛舒舒服服度過夏季。

高溫 生日 氣象署

