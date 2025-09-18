生一胎補助10萬元 勞保估近10萬人受惠

力拚新生兒數止跌，明年起只要生一胎就補助新台幣10萬元。勞動部今天表示，以113年數據推估，勞保受惠人次近10萬人，扣掉原本生育給付，平均每人領取生育補助約2.9萬元。

因應少子化問題嚴重，行政院討論通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路。

勞動部數據顯示，去年請領勞保生育給付人數有10萬5943人，包含本國籍勞工及移工。勞動部勞動保險司長陳美女今天接受媒體聯訪指出，生育補助政策是希望提升本國生育率，因此以勞保來說，補助對象為本國籍女性勞工（含與本國國民結婚的外國籍配偶）。

陳美女說，以113年請領勞保生育給付人數及金額情境推估，生育補助的年受惠人次，以勞保來看約有9萬9000人，平均每人領取生育補助約2.9萬元，勞動部也以此編列近30億元預算。

陳美女表示，後續生育補助會由勞保局與生育給付合併發給，勞工不需要另外提出申請，相關作業也會另外訂定要點來辦理。

