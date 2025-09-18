快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

生一胎補助10萬元 勞保估近10萬人受惠

中央社／ 台北18日電

力拚新生兒數止跌，明年起只要生一胎就補助新台幣10萬元。勞動部今天表示，以113年數據推估，勞保受惠人次近10萬人，扣掉原本生育給付，平均每人領取生育補助約2.9萬元。

因應少子化問題嚴重，行政院討論通過「好孕3方案」政策，包含將現行不同社會保險的生育給付，齊頭式拉高到10萬元，明年上路。

勞動部數據顯示，去年請領勞保生育給付人數有10萬5943人，包含本國籍勞工及移工。勞動部勞動保險司長陳美女今天接受媒體聯訪指出，生育補助政策是希望提升本國生育率，因此以勞保來說，補助對象為本國籍女性勞工（含與本國國民結婚的外國籍配偶）。

陳美女說，以113年請領勞保生育給付人數及金額情境推估，生育補助的年受惠人次，以勞保來看約有9萬9000人，平均每人領取生育補助約2.9萬元，勞動部也以此編列近30億元預算。

陳美女表示，後續生育補助會由勞保局與生育給付合併發給，勞工不需要另外提出申請，相關作業也會另外訂定要點來辦理。

給付 勞動部 生育補助

延伸閱讀

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

政院推生育補助10萬 王育敏籲先恢復少子女化專責辦公室

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

墊償金額、人數破紀錄 歷時5年…勞動部追回華映8億元

相關新聞

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業...

台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再...

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育...

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。