政院推「好孕三方案」抗少子化 陳昭姿：對象不夠 方法也不對

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
因應少子女化危機，行政院會今天通過「好孕三方案」。本報資料照片
為了因應少子女化危機，行政院會今天通過「好孕三方案」。民眾黨立委陳昭姿表示，對象不夠方法也不對，南韓政府推出一系列補助方案，出生率開始有起色，反觀我國人口持續呈現負成長，他國做法值得政府借鏡，另外還有人工生殖法已經年久失修，民眾黨團也將列為優先法案持續推動。

行政院會今天通過「好孕三方案」，分別為「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」。政務委員陳時中表示，目標是希望透過適當刺激，先讓新生兒數止跌回升，生育補助方案預計明年元旦上路，醫療性生育保存補助也已經試辦，不孕症試管嬰兒補助3.0預計11月提前開始。

針對行政院推出「好孕三方案」，陳昭姿今天受訪時表示，我國少子女化問題嚴重，根據審計部公布的113年決算審核報告，社區公共托育家園計畫被國發會評為「高風險紅燈預警」，去年最後兩期的實現率分別僅有19.28%、37.23%，顯見政府根本無心解決問題。

陳昭姿指出，我國人均GDP預計今年超越南韓，兩國也算是生育率最低的難兄難弟，然而南韓政府鼓勵人民生育跟養育，從結婚生子、公共托育到買租房屋皆有提供補助，而且金額也都遠比台灣還要高，也因此出生率最近開始有所起色，反觀台灣人口依然持續呈現負成長。

陳昭姿也說，我國人工生殖法已經年久失修，適用的對象範圍一直非常侷限，2016年新生兒總數約有20萬人，外界預估今年不會超過12萬人，政府根本沒有抓到重點，持續迴避代理孕母議題，民眾黨團將列為優先法案，持續在這個會期積極推動。

陳昭姿表示，台灣與南韓長年都是生育率最低的國家，然而南韓政府提供一系列完整的照顧，從結婚生子、公共托育到買租房屋皆有提供獎勵，台灣可以說是一路都輸，同時由於人工生殖法規的缺漏，我國仍有超過10萬人因此受限，「我覺得時候到了，要去克服這件事情。」

陳昭姿直言，我國新生兒總數持續下跌，如今每個月剩下不到9000人，不管政府做了多少努力，結果在在顯示都是失敗，「顯然要做的不是只有給錢給假」，大家常在說缺少社會生產力，就是因為缺人才會什麼都缺，這些問題遠比大罷免更為重要，現在不做出改變將會永無生計。

陳昭姿認為，好孕三方案的對象不夠方法也不對，希望政府不要再躲避人工生殖法，沒有人力國家都要滅種，哪裡還需要談國家獨立，「不是因為被併吞亡國，因為滅種而亡國才是可笑跟遺憾」，如果是基於人權跟國安等因素，就不應該再擱置人工生殖法。

行政院 陳昭姿 生育補助

