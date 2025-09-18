試管嬰兒補助3加碼 11月上路最高可獲15萬元

快訊

中央社／ 記台北18日電

試管嬰兒補助減輕不孕夫妻求子經濟負擔，國健署加碼年輕夫妻補助額度、2胎與3胎金額同首胎，及調高療程失敗再嘗試補助費；每次最高可獲新台幣15萬元，新制將於11月1日上路。

根據衛生福利部國民健康署統計，「不孕症試管嬰兒補助2.0」自民國110年7月上路，截至今年8月底，補助超過74億204萬元，協助6萬3566對夫妻完成試管嬰兒療程。成功生下3萬144名新生兒的2萬6014對夫妻中，有超過1101對夫妻已運用補助迎來第2名新生兒，甚至第3胎。

國健署在今年11月1日起將實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，國健署婦幼健康組長林宇旋今天下午告訴中央社記者，這次加碼共有3大重點，首先是調高年輕夫妻補助額度，受補助者未滿39歲，首次申請第1次補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請第1次補助金額最高13萬元。

再者，是鼓勵再嘗試。受補助者未滿39歲，各胎第2、3次療程最高10萬元；39歲至未滿45歲，同一胎第2、3次療程最高8萬元。

林宇旋說，很多不孕夫妻怕遇到療程失敗，但事實上，早從2.0方案起，從取卵、植入、著床到生產，每個過程有各自比例補助費用，年輕個案最多補助6次。

林宇旋舉例，在試管嬰兒療程中，不論是連取卵都沒成功、取卵成功卻無法植入、植入成功後未著床，不孕症夫妻依然可申請部分不孕症試管嬰兒補助，不會因任何環節失敗，就完全無法拿到補助，造成夫妻只能獨自扛起療程所有費用；這次3.0方案則是將金額加碼。

最後一項加碼重點，是鼓勵接續生第2、3胎。各胎的第1至第3次申請，補助金額比照第1胎方式調高，所以受補助者未滿39歲第2胎第1次療程，自6萬元提高至最高15萬元。不孕症試管嬰兒補助3.0上路後，平均可涵蓋77%，其中受補助者年齡未滿39歲者，更可達到84%。

不孕症試管嬰兒補助2.0，已規範依受補助者年齡，僅可植入1至2個胚胎。林宇旋說，順應單一胚胎植入國際趨勢，參考實證與相關醫學會及專家討論，不孕症試管嬰兒補助3.0，將原規定受補助者未滿36歲，每次最多植入1個胚胎，調高至未滿39歲；39歲至未滿45歲，則每次最多植入2個胚胎。

林宇旋解釋，過去人工生殖因多胚胎植入，導致多胞胎妊娠，造成妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病、早產、胎兒生長遲滯、低出生體重等不利於母嬰健康的情況，單一胚胎植入，降低多胞胎率，守護母嬰健康。但仍建議有計畫生育夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期。

