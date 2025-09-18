快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
本月21日是農曆鬼門關，命理師楊登嵙提醒當天祭祀的民俗觀念。示意圖／AI生成
本月21日是農曆鬼門關，命理師楊登嵙提醒當天祭祀的民俗觀念。示意圖／AI生成

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會在當天下午，在公司行號或住家門前辦理祭祀，不過要留意一些民俗禁忌，盡量在當天下午1時至5時完成祭祀。

關鬼門祭祀禁忌：

一、祭拜好兄弟時間最好在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

二、祭祀時千萬不能說「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來。

三、若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

四、不可燃鞭炮：既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。

五、萬不能說姓名，必要時叫綽號，避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。

六、尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。

七、拜拜時身上不可磁鐵，磁鐵引力會吸收到好兄弟能量，甚至讓鬼魂留下來不回去。

八、鬼門關若剛好遇到產婦生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間產婦變成胎兒，產婦生產前，務必要念南無地藏王菩薩，可產生無形結界幫助生產成功。

禁忌 好兄弟 鬼門關

延伸閱讀

祭祀更便利！江莉堤研發「祭祀禮盒」獲專利 兼顧文化莊嚴與環保永續

台北、台中連傳水塔陳屍案…喝到屍水怎辦？命理師這麼說

8日凌晨看「血月」…命理師曝禁忌 建議這樣做

今天下午入「白露」4生肖易有身體狀況…有病痛趕緊就醫勿拖延

相關新聞

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業...

台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再...

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育...

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。