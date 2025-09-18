9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意
本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會在當天下午，在公司行號或住家門前辦理祭祀，不過要留意一些民俗禁忌，盡量在當天下午1時至5時完成祭祀。
關鬼門祭祀禁忌：
一、祭拜好兄弟時間最好在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。
二、祭祀時千萬不能說「留」、「不要走」、「再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來。
三、若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。
四、不可燃鞭炮：既然請他們來享用祭品，不可燃放鞭炮，以免嚇跑孤魂。
五、萬不能說姓名，必要時叫綽號，避免讓好兄弟找上門，以尊敬的心祭拜即可。
六、尊敬鬼神的心祭拜，謹言慎行，不可亂說話，不可說「鬼」字，要尊稱「好兄弟」。
七、拜拜時身上不可磁鐵，磁鐵引力會吸收到好兄弟能量，甚至讓鬼魂留下來不回去。
八、鬼門關若剛好遇到產婦生產，為避免其他好兄弟不回去，轉入凡間產婦變成胎兒，產婦生產前，務必要念南無地藏王菩薩，可產生無形結界幫助生產成功。
