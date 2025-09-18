颱風米塔生成 9月仍為高峰平均5.04個全年第2多

颱風米塔今天下午生成，交通部中央氣象署表示，9月中下旬仍是颱風生成的高峰期，根據統計，9月為全年颱風第2多的月份，平均5.04個，僅次於8月5.39個。

第20號熱帶低壓增強為輕度颱風米塔，氣象署指出，第21、22號熱帶低壓今天同樣有機會增強為颱風。

氣象署在臉書「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，根據長期統計資料（1958至2024），在西北太平洋及南海地區，平均每年約有25至27個颱風生成，而主要好發期在7至10月，占全年總數的70%。

氣象署表示，颱風數量從春天開始漸漸暖身甦醒，隨著天氣變暖而增加，4至5月平均每月大約生成1個颱風，而6月接近2個颱風。

到了夏秋，氣象署指出，7至10月是颱風生成的高峰期，其中8月以平均5.39個拔得頭籌，緊接著是9月5.04個，至於7月及10月平均也有4個左右的颱風生成。

氣象署提到，很多人印象中暑假過完，颱風應該就會變少，但其實9至10月，都還是颱風相當活躍的月份。

隨著北方涼冷空氣南下，整體颱風活動逐漸趨緩。氣象署表示，偶爾還是會有年尾生的颱風登場，也曾出現過「跨年颱風」，經統計平均11月約有2個颱風、12月約1個颱風生成。

氣象署指出，1至3月是颱風的淡季，但偶爾還是有颱風在這幾個月份生成，不過數量明顯最少，平均3個月加起來大約1個左右。

氣象署提醒，統計資料是長期平均的結果，不代表每年都一樣，颱風數量每年多少都有變化，歷史上颱風生成最多的年份是1964年有37個，而最少的年份是2010年，僅有14個。

