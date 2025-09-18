博愛座改優先席圖示上路 北捷：9月底完成更新

快訊

中央社／ 台北18日電
台北捷運公司今天表示，正陸續安排全系統218部列車回廠，將「博愛座」標示更換為優先席，目前更新進度達2成，預計9月底前完成。聯合報系資料照
交通部公布「優先席」統一圖示，台北捷運公司今天表示，正陸續安排全系統218部列車回廠，將「博愛座」標示更換為優先席，目前更新進度達2成，預計9月底前完成。

立法院日前通過身心障礙者權益保障法修正案，將現行博愛座改為優先席，將優先乘坐對象改為「身心障礙者或有其他實際需要者」。交通部配合修正大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，並發布優先席統一圖示。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，收到交通部圖示後，12日開始陸續安排全系統218部列車回廠，逐一清潔及更換標示，目前更新進度達2成，預計9月底前全面更新完畢。

北捷表示，新版圖示分別代表高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童者及其他實際需要者，另在下方增加「請優先禮讓座位給需要的旅客」及英文翻譯，提醒旅客主動禮讓，共創友善乘車環境。

