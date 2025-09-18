影／環保心舞臺盼喚起環保心 彭啓明：破壞環境就是一種罪

環境部長彭啓明下午出席環境部正門前舉辦的「環保心舞臺」環保裝置藝術揭幕儀式，展現結合環境與藝術多元推廣愛環境護永續的行動力。環境部表示，這座名為「環保心舞臺」的展示臺，將持續成為推廣環保藝術的平台，輪流展出各種環境相關題材的藝術作品，呈現不同創作者對永續發展與環境保護的理念，喚起更多人的環保心，創造以行動維護環境永續的新價值。

首場展示以回收寶特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，是慈濟基金會志工周秀琴從2025年地球日主題「Our Power, Our Planet」發想設計，並與志工團隊共同創作的作品。將看似平凡的塑膠瓶透過設計與巧手編織，轉化為兼具美感與寓意的藝術裝置。作品中可以看到，地球的海洋、陸地、山脈與大氣，還有太陽能、風力、水力、地熱、海洋能、生質能等各種再生能源意象，用以提醒社會大眾日常消費與選擇對地球的影響，以及環境永續的重要性。

環境部指出，當全球人口突破80億，人類在飲食、交通、生產與消費的每一個環節，都會伴隨資源消耗與碳排放。面對氣候變遷挑戰，只有全民共同反思與改變，才能達成聯合國永續發展目標（SDGs）中「責任消費與生產」的行動實踐，進而讓我們的環境得以永續發展。

環境部長彭啓明會後受訪說明資源循環推動法、廢棄物清理法推動進程，表示爭取列入優先法案，最近發生高雄美濃天坑、馬頭山廢棄物事件，突顯源頭改變、重罰這樣的方式是對的，不分藍綠有問題就一律抓、重罰。彭啓明強調破壞環境就是一種罪，所以環境部會積極當起這個責任，幫助台灣守護這片土地。

