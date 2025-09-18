米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑會朝西北方移動，也就是往廣東到港澳的沿海接近，因此直接影響台灣的機率相對比較低。它的外圍環流今天到周六會間接影響台灣。

米塔颱風往西或西北方移動的過程中，外圍環流雲系從昨晚到今天已經有雲系影響到台灣，謝佩芸表示，所以台灣南方雲系和水氣比較多，目前也斷斷續續有些對流正在影響恆春半島地區，而中南部的雲量也明顯變得比較多。整個水氣影響位置比較南邊一點，所以北部地區今天上午仍然晴朗、高溫炎熱的天氣。

謝佩芸表示，今天受到熱帶低壓外圍環流影響，東南部到恆春半島斷斷續續有些降雨出現。花蓮、南部地區也可能有間歇性陣雨出現。明天熱帶低壓外圍環流帶來的雲系，可能還是對恆春半島、東南部地區有些影響，南部和花蓮也會有些短暫雨。不過午後雷陣雨的範圍會比較往北擴展一些，所以在各地山區、中部以北地區，明天反而要注意午後的大雨。

到了周六，謝佩芸表示，熱帶低壓的位置相對來說離台灣比較遠一點，但是水氣還是很多，環境有些不穩定，仍然容易有午後雷陣雨發展，西半部地區要留意午後大雨。

中央氣象署提醒，在東沙島附近海面、巴士海峽及中西沙島附近海面航行及作業船隻應特別注意。

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。圖／擷取自日本氣象廳

