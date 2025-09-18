快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

聽新聞
0:00 / 0:00

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
米塔颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
米塔颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑會朝西北方移動，也就是往廣東到港澳的沿海接近，因此直接影響台灣的機率相對比較低。它的外圍環流今天到周六會間接影響台灣。

米塔颱風往西或西北方移動的過程中，外圍環流雲系從昨晚到今天已經有雲系影響到台灣，謝佩芸表示，所以台灣南方雲系和水氣比較多，目前也斷斷續續有些對流正在影響恆春半島地區，而中南部的雲量也明顯變得比較多。整個水氣影響位置比較南邊一點，所以北部地區今天上午仍然晴朗、高溫炎熱的天氣。

謝佩芸表示，今天受到熱帶低壓外圍環流影響，東南部到恆春半島斷斷續續有些降雨出現。花蓮、南部地區也可能有間歇性陣雨出現。明天熱帶低壓外圍環流帶來的雲系，可能還是對恆春半島、東南部地區有些影響，南部和花蓮也會有些短暫雨。不過午後雷陣雨的範圍會比較往北擴展一些，所以在各地山區、中部以北地區，明天反而要注意午後的大雨。

到了周六，謝佩芸表示，熱帶低壓的位置相對來說離台灣比較遠一點，但是水氣還是很多，環境有些不穩定，仍然容易有午後雷陣雨發展，西半部地區要留意午後大雨。

中央氣象署提醒，在東沙島附近海面、巴士海峽及中西沙島附近海面航行及作業船隻應特別注意。

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。圖／擷取自日本氣象廳
台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。圖／擷取自日本氣象廳

恆春 花蓮 高溫 氣象署 米塔颱風

延伸閱讀

熱帶低壓外圍環流影響 氣象署發布8縣市豪大雨特報

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

不只2個颱風？ 又有熱帶低壓生成 可能形成第3颱浣熊

相關新聞

雷雨狂炸！嘉義機場暫停地面作業 部分航班延誤

嘉義縣民雄鄉、嘉義市東、西區今下午發布大雷雨即時訊息，交通部民航局也表示，雷雨當空，嘉義機場下午4時23分起暫停地面作業...

台南埤塘魅力行銷徵件加碼 全國大專院校旅遊達人快來報名

台南市觀旅局推動地方觀光深度化，積極活化埤塘景點資源，舉辦「臺南埤塘魅力行銷徵件競賽」，總獎金原為3萬4千元，市府今天再...

擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育...

9/21鬼門關...公司行號、住家門前祭祀好兄弟 8大民俗禁忌要留意

本月21日農曆7月30日，也是民俗中「鬼門關」的日子，當天晚上11時即鬼門關，命理師楊登嵙說，若要辦理祭祀的民眾，通常會...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

9歲女童染A流照常上體育課...跑步丟飛盤後雙腿僵硬 罕見併發橫紋肌溶解

彰化縣9歲黃姓女童確診A型流感，服藥後咳嗽等症狀減輕也退燒，只剩小腿痠疼，家人以為沒什麼，未料小腿痛到無法行走，檢查竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。