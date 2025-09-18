阿里山公路樹木倒塌阻斷 台18線工務段及時搶修
阿里山公路（台18線）68.7公里處今天發生邊坡樹木倒伏在道路上，阻斷交通，阿里山工務段及時調派人力、機具恢復單線通車，預計下午4時前恢復全線通行。
公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段告訴中央社記者，台18線68.7公里處中午12時49分左右，邊坡大片樹木突然倒伏在道路，因覆蓋路面而阻斷上、下山的通行，所幸當時無人車經過。
阿里山工務段據報後，調派人力、機具到場排除，已於下午1時24分搶通，恢復單線通車，預計下午4時前可全線通行。
阿里山工務段表示，嘉義山區7月以來，午後常有瞬間陣雨，邊坡土質水分飽和，部分淺根的樹木易滑動或倒伏，近期工務段已加派人力巡查阿里山公路，若邊坡樹木有異狀及時通報排除，避免影響交通的通行及人員安全。
