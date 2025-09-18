砂石車輾過險失去雙腿 婦謝慈濟醫師搶命未截肢
29年前17歲秀政出車禍，被砂石車輾過，腹腔、骨盆腔支離破碎，經花蓮慈濟醫院搶救撿回一命，「若失去雙腿，寧願死去」，當時整形外科醫師簡守信以創新術式保留雙腿未截肢。
秀政在經歷17次手術、8個月的住院治療，終於康復出院，「當時正逢過年期間，簡守信沒有回家，留在醫院隨時照顧病情不穩定的自己。」如今，秀政已是壓花老師，學會開車，還出國自助旅行，欣賞各地美景，「謝謝簡醫師，活著真好」，今天特別致贈一幅作品給簡守信。
花蓮慈濟醫院今天舉辦「刀鋒下的溫柔」新書分享會，書中敘述「整形外科」的第一顆種子是如何從北部來到花東深耕、如何在北、中、南、東的急難現場，修補許多病患的意外人生，除病友秀政到現場分享外，台中慈濟醫院院長簡守信、花蓮慈濟醫院整形外科主任李俊達、醫師鄭立福等出席。
慈濟醫院表示，台灣的整形外科是在1950年代末開始萌芽，1980年後開始有系統培育新血，1988年台大醫院培育的簡守信來到花蓮後，整形外科才越過中央山脈，為花東民眾提供醫療服務。他與隨後而來的李俊達、鄭立福共同撐起偏鄉因交通或工傷意外等外科手術的修補重建。
慈濟醫療法人執行長林俊龍說，簡守信堪稱花東整形外科的第一顆種子，在花蓮慈濟醫院12年多，才到大林慈濟醫院擔任副院長，現在是台中慈濟醫院院長。
2015年台灣史上重大的意外災難-八仙塵爆，慈濟醫療體系組織各院整形外科醫師，一起照顧嚴重的燒燙傷病人。
慈濟醫院表示，談到「整形外科」，或許多數人心中閃過的是打玻尿酸、拉皮、削骨等醫美療程，但這群整形外科醫師的日常，其實更像「人生維修員」。從意外創傷修復、工傷斷指重接、癌症術後重建、嚴重燒燙傷治療，到先天缺陷的修補、糖尿病足治療等，還肩負起海外重大疾病個案，包括3起連體嬰分割手術，以及多名頭頸或顏面巨大腫瘤疾病患者。
