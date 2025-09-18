3颱最快18日接力生成 估樺加沙為中颱23日距台最近

氣象署表示，第20、21、22號熱帶低壓最快今天有機會增強為颱風，今明兩天將先受米塔外圍環流影響，而樺加沙強度有機會增強為中颱等級，23日最接近台灣。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，最快今天第20、21、22號熱帶性低氣壓可能增強為颱風，依生成順序將是米塔、樺加沙、浣熊。

李名翔指出，米塔可能在今天下午生成，另外2個熱帶低壓最快今天晚間增強為颱風。

李名翔表示，米塔生成後未來偏向西北方向往東前進，對台灣沒有直接影響，但今明兩天受其外圍環流影響，花東、南部地區會有些降雨。

李名翔指出，樺加沙路徑則偏西北後往偏西方向移動，下週將來到台灣東南邊海面、巴士海峽附近，強度有機會增強為中度颱風等級，預估從22日起就會受其外圍環流影響。

李名翔提醒，預計樺加沙23日距離台灣最近，23、24日都需留意颱風帶來影響，特別是可能對東半部、屏東影響較大，慎防局部豪雨，但因樺加沙接近台灣路徑仍有不確定性，還需持續觀察。

李名翔表示，預估颱風浣熊未來將偏西方向、朝日本東南邊海面移動，未來一週主要在海面上，沒有太大影響。

