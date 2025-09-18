第3屆小店永豐故事展「在地．上線」認識10家小店 10月3～5日華山登場

第三屆小店永豐故事展「在地．上線」

認識在台灣各地默默耕耘的10家小店 10/3～10/5華山文創園區登場

在台灣各地，無論是大都市或偏遠鄉鎮，總有著一間間地方小店們，用自己的努力為地方、社區、環境與下一代默默付出，成為影響地方發展的重要關鍵。而永豐基金會自2021年12月創立以來，接連舉辦「小店永豐計畫」，透過平台讓更多人看見小店，更讓小店們得到關鍵助力，如今小店永豐計畫來到第三屆，「第三屆小店永豐故事展─在地．上線 On site．On air」，將於10月3至5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，10月4至5日還有小店市集與小店主題講座，邀請大家一起走走看看吃吃買買，以實際行動支持小店們。

捐助成立永豐基金會的永豐金控，長期推動普惠金融，以金融服務觸及到社會各個面向與角落，也因此觀察到台灣各地有許多小店經營者，與地方建立起深厚情誼，以不同方向卻同樣希望與地方共好的理念經營，但面對現實總有許多困境，因此與永豐銀行、永豐金證券共同捐助成立永豐基金會。

永豐基金會從創立之始，以建立平台，讓台灣更多小店故事被更多人看見，並且透過實際的資源、行動方案資助，讓小店能解決面臨的挑戰，從第一屆小店永豐計畫以來，每年投入千萬資金與資源，至今第三屆小店永豐計畫，已有30間小店入選，每年舉辦小店故事展活動，讓更多民眾認識了解小店，更進一步舉辦小店市集，讓更多人與小店面對面互動，並給予實際的支持。

第三屆小店永豐故事展的主題為「在地．上線 On site．On air」，以深入地方第一線為核心概念，描繪入選小店深入台灣各個角落，默默耕耘所做的事情，透過展覽、市集等多樣化形式，讓每個參觀者可以認識小店，進而實際支持，以及鼓勵更多人到小店所在地，走走看看吃吃買買，給予最實際的力量支持。

第三屆小店永豐故事展中，將展出10間入選小店的精彩故事，無論是小琉球的獨立書店、枋寮從養殖漁業發展而成的三魚直賣所、花蓮打造找回原住民文化的金喜檸檬、美濃田間結合黑膠與美食的香蕉與黑膠三合院、埔里讓人重新見到紙文化魅力的廣興紙寮、都蘭以草藥釀造的出力釀、在高雄陪伴逆風少年的啡嚐不可青年咖啡、高雄鹽埕區從繪本、社區到動物學校的無尾香蕉動物學校、在台東延平鄉為小農種下永續的布拉谷合作社與同樣在台東成功採集在地人心血文化的成功海銀行，都能從中找到對土地的感動與付出。

不僅有小店永豐故事展，10月4至5日更邀請10餘家的小店們一起出攤舉辦「小店永豐市集」，可以直接看到小店們努力將在地美食、文化轉化成的各種商品與產品，歡迎民眾實際給予支持。

另外將特別將舉辦2場「小店主題講座」，從設計與企劃兩大主題切入。10月4日13點，邀請ADC STUDIO創意總監蔡孟仰與卵形設計暨重本書店負責人葉忠宜，以設計為主題講座，分享為客戶做設計，以及開始經營品牌開店當店主，換位思考的感想。

10月5日13點由專案活動策劃人林凱洛與MANO MANO營運兼技術長MIZZY CHEN以企劃為主題分享，從創立品牌到打造整體完整體驗，深入探討企劃歷程。

第三屆小店永豐故事展—在地．上線 On site．On air 展覽時間：10/3（五）至10/5（日） 市集時間：10/4（六）至10/5（日） 每日開放時間為11：00-20：00（10/5僅開放至18：00） 講座時間：10/4（六）至10/5（日）13:00-14:30各一場 地點：華山1914文創產業園區 中4A館 講座報名網址：https://www.accupass.com/event/2509071708307720261250

