影／結構脆弱？制度漏洞？丹娜絲吹出溫室的多重災情

丹娜絲颱風7月6號從嘉義布袋登陸，颳起13級以上的強陣風，一夜之間摧毀嘉義約八成簡易溫室，根據縣府統計，縣內2938戶受損，面積高達961公頃，整個嘉南平原災損更高達26億元。聯合報影音專題「溫室 多重災情」，記錄這次受損最為嚴重的簡易型溫室，從結構以及強度、農民觀念，試圖逐步找出，簡易型溫室成為嘉義精緻農業主流景觀的原因，並且探詢，為何多數溫室如此脆弱？強風吹出哪些制度漏洞？然而，強固型溫室這次也有受損，也讓災民不禁質問，雖然有天災，但這其中是否也有人為因素？因為現有法規，不僅沒有完工後的檢核機制，更沒有任何強度規範入法。

嘉義縣太保青農楊柏宣13年前返鄉務農，選擇栽種玉女小番茄。他搭建的簡易溫室，一直是抵禦風雨與極端溫差的絕佳庇護所，但丹娜絲颱風來襲那晚，溫室錏管也在強風中瓦解。

「當天我到溫室的時候，風太大了，我根本不敢下車。」他回想起來，仍帶著無力感，「我在貨車上整整坐了一個小時，再過去看，就整個倒掉了。賺了兩三年的錢，一個小時就被颱風掃光光。」楊柏宣感嘆，過往最大的敵人是乾旱與蟲害，今年卻「連種都沒得種。」八月底的溫室，但時間感依然停留在7月6號那晚，楊柏宣盤算一下重建時間，受限於缺工與缺料，至少要等到明年。

為何大面積溫室如此脆弱？長年勘查南部倒塌建築物的台南結構工程技師公會常務理事王儷燕，像個災後偵探，彎下身檢視遺留的材料。

「這個真的是吹斷了。」她指著斷裂的溫室錏管，厚度僅2至3公分，在颱風強風下顯得不堪一擊。更令她驚訝的是，簡易型溫室並未灌漿打地基，只是將管材淺埋入土，靠著可活動的水泥塊，加上幾根鉤子支撐。「它不是以蓋房子的方式在做，它只是做一個圍籬。」王儷燕直言，頭重腳輕的結構，遇上強陣風自然容易「軟腳」。

近年來由於極端氣候以及搶水議題等因素發酵，從露天轉為設施型的嘉義農民日漸增多。簡易型溫室的市占率約八成，遠高於強固型的兩成，兩者的結構強度大不同之外，抗風能力也有顯著差距。因為簡易型使用錏管，直接插入地下15公分以上，幾乎無地基可言；強固型則以鋼骨為支柱，打下固定基礎，根據農糧署的溫室標準示意圖，強固型至少能抵抗11級陣風。

「強固型有地基有結構限制，邊邊角角就沒辦法靈活運用。」東海大學智慧暨精緻農業學位學程主任劉程煒解釋。相較之下，簡易型成本不到強固型的一半，客製化程度高，農民可以決定寬度與長度，迅速成為嘉義精緻農業的主流景觀。許多農民在計算回本速度時，自然首選簡易型。楊柏宣就坦言：「強固型要十年回本，中間還有肥料、塑膠布等耗材，那等於十年都在做白工。」

然而，當風災總是突如其來，成本跟風險控管如何平衡，成為風災後的新議題。

因為，即使是造價千萬的強固型溫室，也未必全身而退。原本5米高、通風良好的台南白河的采耘蘭園，溫室也在颱風中全倒。負責人張小姐難以置信，她原以為昂貴的投資，能保障蝴蝶蘭的成長，如今卻只能看著幼苗暴露在烈日與雨水下，出貨計畫全被打亂，損失上千萬。她不滿表示：「我不否認有天災，但為什麼會有人為因素？因為政府沒有規範好廠商，合約上廠商也不敢寫。」

建造溫室的皆展公司回應，這次各業者所興建之溫室，都有受損或倒塌，自認為並非單一事件。皆展表示，此次風災，實屬特殊天然災害。但到底是風力超過上限？還是施工瑕疵？截至九月中，采耘得等自行聘請的技師報告才能釐清真相。

嘉義縣農業處長許彰敏坦言：「政府目前沒有機制去測試溫室的受風力，也沒有認證制度。」所以，如果施工品質跟資訊有落差，農民只能留待天然風力場直接檢驗。劉程煒表示，有的業者跟你說，這個材料或是骨架很棒 ，但農民根本無從得知業者給他的訊息，到底是正確還是不正確。

農業部宣布補助原地重建，最高八成，希望引導農民轉向強固型。但當補助不斷重複，是否反而助長「蓋不牢、倒塌、再補助」的循環？

颱風過境後，嘉南平原依舊艷陽高照。嘉義縣精緻農業協會理事長吳世彥看著怪手拆除經營十年的簡易溫室，時而拿手機拍照紀錄，時而抬頭望著未來。他說，下一次要從「對抗最強颱風的角度」去思考，不再抱著「反正颱風不會來」的僥倖。對他而言，下一步不是單純重建，而是思考如何「從對抗最強颱風的角度」來設計。吳世彥表示，下一步的溫室，他會選擇蓋好一點，以強固型為主，因為他不希望下一代又遇到這次的情形。

許彰敏建議，中央應公告更多標準設計圖，明確標示可耐受的風力等級與對應造價，讓農民能在風險與投資之間有清楚選擇。他也強調，農民本身需要具備更多專業知識，才能與業者討論設計、避免偷工減料。劉程煒也建議，未來是否能有公部門去協助認證材料，也讓農民跟廠商能更知道，自己的材料能否符合抗風法規。劉程煒強調，也得

增加農民避險與減災思維，例如當風災來臨之前，必須把側面的通風打開，也得把塑膠布收起來，避免狂風在溫室內拉扯，透過硬體跟觀念的改變，才能讓台灣設施型農業走得更穩健。

