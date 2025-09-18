爽吃櫻桃了！平均單價探近8年新低 財部揭背後影響關鍵

我國櫻桃進口量與進口值今年前8個月雙雙創下新高，但平均單價卻大跌17%，跌到近8年來同期最低水準。財政部統計顯示，今年1至8月櫻桃進口量達1.8萬公噸，較去年同期大增48%，已超過往年全年進口水準；進口值則達1.4億美元，刷新歷年紀錄，不過增幅僅22.7%，顯示價格走弱。

進口來源以美國占比最高，年增近6成，智利與紐西蘭分別成長37.3%與34.4%。財政部分析，美國供應增加，部分原因是產量提升，加上美中關稅壁壘，使供應商轉向包括台灣在內的亞洲市場，長期來看，我國氣候不利於櫻桃種植，櫻桃需求幾乎全靠進口，市場呈現週期性，每年夏季（6至8月）由美加供應，冬季（12月至隔年2月）則仰賴智利、澳洲與紐西蘭。

雖然進口總量與金額均創新高，但價格卻走跌。數據顯示，今年前8月每公斤平均單價僅7.9美元，年減17.1%，創近8年同期新低，其中美國櫻桃跌幅最大，達21.5%。進口價格差異主要來自產地、品種與運輸方式影響。以空運進口的櫻桃，因新鮮度與品質較佳，價格明顯較高，今年平均單價每公斤10.4美元，遠高於海運櫻桃的5.7美元。

財政部指出，雖然櫻桃進口市場需求持續成長，但價格回落，使得消費者有機會以較低價格享用進口櫻桃，不過，進口價格仍受國際產地氣候、產量及運輸成本等因素影響，後續行情變動仍待觀察。

