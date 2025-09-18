聽新聞
0:00 / 0:00
台大急診室病患轉診北市聯醫 「綠色通道」成功媒合率已達9成
台北市立聯合醫院自2015年1月19日啟動「與台大醫院急診轉診合作計畫」，至今已協助逾3758名民眾，讓在台大醫院急診室等候病床的病人能透過綠色通道，直接入住聯醫病房，獲得即時醫療照護；只要病患願意接受轉診，成功媒合率可達9成。
北市聯醫表示，多年來，中興與和平院區皆與台大醫院建立穩定合作，其中中興院區設有「整合病房」，每月平均接收16位病人；和平院區則收治於一般病房，每月平均接收6.5位病人。只要病患願意接受轉診，成功媒合率可達9成，北市聯醫並派駐專責個案管理師於臺大急診室，協助轉診流程。
對於台大醫院表達願意提供主治醫師人力資源進駐聯醫，北市聯醫總院長王智弘表示，樂觀其成，若台大醫師能進一步投入病房照護，不僅可有效減緩醫學中心急診壅塞壓力，落實分級醫療措施，讓病患獲得更及時的照護，兩院醫護人員也能在病房層級有更具體的交流與學習。
王智弘指出，未來將持續與台大醫院研議深化合作模式，從急診到病房，共同打造更完善的醫療分工與資源共享機制
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言