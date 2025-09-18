台大急診室病患轉診北市聯醫 「綠色通道」成功媒合率已達9成

在台灣各地，無論是大都市或偏遠鄉鎮，總有著一間間地方小店們，用自己的努力為地方、社區、環境與下一代默默付出，成為影響地方發展的重要關鍵。而永豐基金會自2021年12月創立以來，接連舉辦「小店永豐計畫」，透過平台讓更多人看見小店，更讓小店們得到關鍵助力，如今小店永豐計畫來到第三屆，「第三屆小店永豐故事展─在地．上線 On site．On air」，將於10月3至5日於華山1914文創產業園區中4A館登場，10月4至5日還有小店市集與小店主題講座，邀請大家一起走走看看吃吃買買，以實際行動支持小店們。

2025-09-18 14:43