台大急診室病患轉診北市聯醫 「綠色通道」成功媒合率已達9成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市立聯合醫院照顧病患。圖／北市聯醫提供
台北市立聯合醫院照顧病患。圖／北市聯醫提供

台北市立聯合醫院自2015年1月19日啟動「與台大醫院急診轉診合作計畫」，至今已協助逾3758名民眾，讓在台大醫院急診室等候病床的病人能透過綠色通道，直接入住聯醫病房，獲得即時醫療照護；只要病患願意接受轉診，成功媒合率可達9成。

北市聯醫表示，多年來，中興與和平院區皆與台大醫院建立穩定合作，其中中興院區設有「整合病房」，每月平均接收16位病人；和平院區則收治於一般病房，每月平均接收6.5位病人。只要病患願意接受轉診，成功媒合率可達9成，北市聯醫並派駐專責個案管理師於臺大急診室，協助轉診流程。

對於台大醫院表達願意提供主治醫師人力資源進駐聯醫，北市聯醫總院長王智弘表示，樂觀其成，若台大醫師能進一步投入病房照護，不僅可有效減緩醫學中心急診壅塞壓力，落實分級醫療措施，讓病患獲得更及時的照護，兩院醫護人員也能在病房層級有更具體的交流與學習。

王智弘指出，未來將持續與台大醫院研議深化合作模式，從急診到病房，共同打造更完善的醫療分工與資源共享機制

病患 台大醫院

