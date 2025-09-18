快訊

米塔颱風生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

不打呼不代表沒有睡眠呼吸中止症！ 無聲失眠小心 「共眠煞」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
圖為睡眠示意圖。圖／AI生成
圖為睡眠示意圖。圖／AI生成

一名40多歲女性，長期失眠導致白天精神不濟、記憶力下降，影響工作效率。因為入眠時沒有明顯打呼，被診斷為壓力性的「單純失眠」，不斷更換安眠藥。後來接受居家睡眠檢測，發現夜間反覆發生呼吸暫停與血氧下降，屬於典型的失眠合併睡眠呼吸中止症（OSA），稱為「共眠煞」（COMISA）。

亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科主治醫師洪偉誠表示，打呼是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一，但有些人不打呼或鼾聲不大，尤其是女性患者無明顯症狀，難以被正確診斷。失眠合併睡眠呼吸中止症的共眠煞患者，以女性較多，因為荷爾蒙變化會干擾睡眠品質，包括失眠或過早醒來。

台灣睡眠醫學學會調查，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，每5人就有1人深受失眠之苦。很多人以為可能只是壓力大睡不好，但有相當比例的失眠患者，背後真正的元凶是睡眠呼吸中止症。另外，有高達約30至50%的失眠族群患有共眠煞，因為沒有明顯打呼聲，容易被忽略，導致延誤治療。

衛福部統計，60歲以上女性超過5成有共眠煞情況，睡不好、易焦慮、影響白天生活。隨著年齡的增長，患上失眠的風險也增加，失眠與精神狀態密切相關，更與其他疾病有著複雜的關係。洪偉誠提醒，睡不好的共眠煞患者，罹患慢性病、心血管疾病、失智、腦部退化的風險都高於一般人。

關於失眠的治療與改善，洪偉誠指出，可以先從調整作息、進行放鬆練習、營造舒適睡眠環境等非藥物治療方法著手。如有輾轉難眠、頻繁醒來、睡醒後仍十分疲倦以及白天注意力不集中等現象，即使沒有打呼，也要立即至耳鼻喉科或胸腔科就診檢查。

相較單純睡眠呼吸中止症，共眠煞患者因已苦於失眠，部分初期可能會排斥配戴正壓呼吸器，洪偉誠建議，如果真的需要用呼吸器也不要排斥，可依照個人習慣和睡姿挑選正壓呼吸器機種和面罩，同時建立規律的睡眠模式，提升睡眠和生活品質。

失眠 睡眠 患者

延伸閱讀

容易生氣被說是不是更年期了？ 專家解析情緒不穩主因和如何調適

全台200萬人失眠 他卻不開安眠藥？專治失眠的心理師做了什麼？

老是比預期早醒來且無法再入睡？睡眠專家揭可能是4因素作祟

江祖平獨抗惡勢力！壓力大到失眠　鬼才阿水直言：嚴重程度堪比李宗瑞

相關新聞

爽吃櫻桃了！平均單價探近8年新低 財部揭背後影響關鍵

我國櫻桃進口量與進口值今年前8個月雙雙創下新高，但平均單價卻大跌17%，跌到近8年來同期最低水準。財政部統計顯示，今年1...

台大急診室病患轉診北市聯醫 「綠色通道」成功媒合率已達9成

台北市立聯合醫院自2015年1月19日啟動「與台大醫院急診轉診合作計畫」，至今已協助逾3758名民眾，讓在台大醫院急診室...

影／結構脆弱？制度漏洞？丹娜絲吹出溫室的多重災情

丹娜絲颱風7月6號從嘉義布袋登陸，颳起13級以上的強陣風，一夜之間摧毀嘉義約八成簡易溫室，根據縣府統計，縣內2938戶受...

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

各縣市政府近年陸續推出城市幣，但都只能在地消費與回饋，新北市與台東縣、雲林縣合作，今天宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上...

營建廢棄物亂倒頻傳 彭啓明：將修法加重刑責 股東也有連帶責任

不只美濃大峽谷，高雄馬頭山今年2月間被查獲遭不法集團傾倒鋁渣等廢棄物，事隔逾半年，涉案七名嫌犯已被依違反廢棄物清理法起訴...

米塔颱風下午2時生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

台灣南方海面的熱帶性低氣壓TD20號，已於今天下午發展為輕度颱風米塔。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，預測未來路徑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。