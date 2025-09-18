熱帶低壓外圍環流影響 氣象署發布8縣市豪大雨特報

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站

熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天恆春半島有局部大雨或豪雨，台中至台南及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

影響時間至晚上，豪雨：恆春半島，大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣、蘭嶼綠島。

豪雨 嘉義 台東

