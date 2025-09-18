新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

各縣市政府近年陸續推出城市幣，但都只能在地消費與回饋，新北市與台東縣、雲林縣合作，今天宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上線，讓三縣市的新北幣、台東金幣與雲林幣能在跨平台間自由應用消費與折抵，新北市長侯友宜表示，大家一起結盟，擴大在地消費、在地特色，藉此展現地方政府共同推動數位經濟與永續發展的決心。

新北市長侯友宜今天與台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善同台宣布城市幣跨域使用機制上線，這次系統合作，無論是新北市、台東縣民、雲林縣民，只需透過各自習慣使用的「NewTaiPAY」、「TTPush」或「雲林幣扭一下 」三大APP，即可在三縣市特約商家通用城市幣；三人今天也親身示範跨域合作的支付流程及實際應用，直呼「好方便」。

新北市發行的「新北幣」，民眾透過下載NewTaiPAY APP，無論是參與市府市政互動、品嘗地方小吃、旅遊，甚至完成健走都能獲得，新北幣可用來折抵特約商家消費，也可兌換超商咖啡、捷運輕軌一日票等；台東金幣與雲林幣也都有類似結合市政宣傳與行動支付功能。

侯友宜說，這次合作不僅提升支付便利性，也是全國首見創新模式，打破地域限制後，將進一步擴大使用範圍提升城市幣價值，政府將能更有效地鼓勵民眾參與減碳、公益相關活動，形成正向循環，共同朝向智慧永續城市目標邁進。

饒慶鈴說，台東8年前希望透過無紙化方式，虛實整合宣傳市政，目前會員數已經超過台東縣一半人口，希望未來透過與新北、雲林合作，消費力量串聯，讓大家更自在使用。

張麗善則說，透過這個數位科技力量，能讓雲林幣價值愈來愈大，不再只是單打獨鬥，也歡迎新北與台東鄉親來到雲林不只欣賞美麗風光，也能在地消費。

新北市研考會指出，「新北行動支付 NewTaiPAY」自 2021 年上線以來，會員突破118 萬人，可使用店家逾12萬間，消費場域涵蓋新北嚴選伴手禮、觀光工廠、文化場館、商圈市場在地店家及四大超商等，並獲得許多國際獎項，而今年下半年起更是規劃搭配本府府中奇幻城、三芝筊白筍節、碧潭地景裝置藝術及新北跨河煙火等重點活動推出一系列優惠，藉此推動便利支付與智慧生活的城市體驗。

民眾李小姐是新北幣愛護者，她指出，新北幣假日都會跟各大商圈合作推出許多優惠活動，正是帶小孩一起出門的好時光，一家人優惠能多好幾倍，這次跟台東、雲林合作，讓新北幣使用範圍擴大，未來也會嘗試到外縣市走走，不僅體驗更多元，好康也能更多。

