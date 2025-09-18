不是「失智」！88歲翁3周內突退化到臥床…竟是它在作祟

88歲退休林姓男教師原本頭腦清晰，今年1月起開始間歇性發燒、劇烈咳嗽，持續2個月，後病情急轉直下，短短3周從生活自理退化到臥床，出現認知功能變差、失禁、反應遲鈍，家人誤以為是失智，經赴台中榮總就醫，查出是隱球菌性腦膜炎作祟。

台中榮總內科部感染科醫師陳永峻說明，隱球菌常出現在鳥類糞便和土壤中，常接觸鴿子、野鳥、流浪貓、潮濕土壤的人，可能吸入孢子潛伏體內，免疫力差時就會發病。隱球菌最愛攻擊腦部和肺部，其中腦膜炎最嚴重，全球10週內死亡率高達24%到47%。

陳永峻說明，林男到台中榮總經醫師檢查發現並非失智或中風，而是感染隱球菌腦膜炎。經給予抗黴菌藥物治療後病況改善，但因為年紀大，陸續出現腎功能不全、偽膜性腸炎、菌血症、血球過低等病況，經醫療團隊搶救，林男住院2個月後病況穩定出院，現在門診追蹤，可以說話、走路，也認得家人了。

陳永峻說明，隱球菌性腦膜炎早期症狀不明顯，像頭痛、發燒、噁心、疲倦、注意力不集中或輕微意識改變等，很容易跟感冒、中風或失智搞混。如果沒有及早發現治療，可能造成永久性神經損傷甚至死亡。台中榮總利用腦膜炎/腦炎病原體多標的核酸檢測以及隱球菌抗原檢搭配傳統培養方式增加診斷準確率。

根據台灣健保資料庫分析，2002到2015年共有6647例新發隱球菌感染，發生率從每十萬人1.48例上升到2.76例。基於台中榮總電子病歷資料庫，利用診斷碼初步統計過去10年間，隱球菌性腦膜炎共147例，年齡中位數60歲，整體死亡率近3成。

陳永峻提醒，免疫功能較差者要避免接觸高風險環境，出現持續頭痛、發燒、視力模糊、走路不穩、日夜顛倒、記憶力變差或意識改變等神經症狀時，要趕快就醫。早發現、早治療是降低死亡率和後遺症的關鍵。 醫師陳永峻指出，透過通盤檢查判讀，確認病人非失智而是感染隱球菌腦膜炎。圖／台中榮總提供

商品推薦