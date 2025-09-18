快訊

陰莖增大術有3種 醫曝自體脂肪、玻尿酸恐現「狼牙棒」、「苦瓜」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台北市昨驚傳醫美診療死亡意外，50歲簡姓男子至醫美診所實施「陰莖增大術」後突然沒有呼吸心跳，送醫不治。泌尿科醫師顧芳瑜表示，陰莖增大術有三大類，傳統填充注射，可用自體脂肪、玻尿酸，還有包皮摺疊術及現在主流的異體真皮手術

醫美盛行，但各式醫美糾紛頻傳，簡男昨上午獨自到診所，首次諮詢就決定做「陰莖增大」手術，花費40萬元，手術約在中午12點多進行，執刀醫師稱，手術完成後簡男在診療床上休息，待晚上7點多回過頭來看，已不明原因沒有呼吸心跳、在診所內身亡。

顧芳瑜表示，陰莖增大術有3大類，傳統的填充注射、包皮摺疊術，異體真皮手術。

顧芳瑜說，傳統的填充注射主要利用自體脂肪或玻尿酸，打入包皮中，讓陰莖看起來變大，自體脂肪注射，若脂肪 細胞死亡，就會形成硬塊，布滿陰莖上像狼牙棒，也有脂肪栓塞風險，大約萬分之一。而玻尿酸是外來物質，缺點是有流動性，可能因地心引力出現集中在某部位，久了也可能形成硬塊，變成苦瓜狀，在性行為時造成困擾。

顧芳瑜說，包皮摺疊術是割包皮時，去掉皮膚上層組織，將其對折增粗，手術優點是不太有副作用，缺點是效果有時候幾乎看不出來，效果整體有限，術後陰莖就會像「鐵鎚」，前粗後細。

至於異體真皮手術，顧芳瑜說，主要取捐贈者皮膚，把細胞去掉變成蛋白質骨架，移植至患者包皮下及海綿體上，讓身體組織長進骨架內，變成海棉體一部份，讓陰莖真的變得比較粗。顧芳瑜表示，優點是比較不會被吸收掉，且形狀好看、硬度提升，玻尿酸與自體脂肪填充後雖然會增大，但質感軟軟的像果凍，效果比較差。

顧芳瑜說，異體真皮手術也有風險，例如感染跟組織缺血壞死，術中無菌跟感染預防相當重要，必要時需要給予抗生素。再來是蛋白質骨架與海綿體融合過程，必須縫合緊密，三個月內勃起時有痠痛感；第三是蛋白骨架剛放進去時，留有空隙讓材料不要接觸身體其他組織，空隙可能在勃起時被拉大，根部跟頭部看起來有斷層感。

顧芳瑜也說，上述狀況可以好好預防，主要還是避免感染，以他做過近百例案例的經驗，術前術後做好預防措施，並未出現上述狀況。

