快訊

少女被砂石車輾過哭喊「截肢就不想活了」 歷經17次手術「奇蹟」出現

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮病友黃秀政（右）17歲時不慎被砂石車輾過，當時下半身重傷很有可能截肢，歷經時任慈濟醫院整形外科醫師簡守信（左）搶救，免於截肢命運，今天將自己創作作品送給醫師。記者王思慧／攝影
花蓮病友黃秀政（右）17歲時不慎被砂石車輾過，當時下半身重傷很有可能截肢，歷經時任慈濟醫院整形外科醫師簡守信（左）搶救，免於截肢命運，今天將自己創作作品送給醫師。記者王思慧／攝影

花蓮病友黃秀政17歲時不慎被砂石車輾過，當時下半身重傷，很有可能截肢，當時她對醫師哭喊「截肢了我就不想活了」，慈濟醫院整形外科醫師簡守信開創術式，歷經17次手術讓她保全雙腿出院。醫師把包括八仙塵爆、連體嬰手術等40則動人醫病故事集結成冊，讓許多病人重新找回希望。

慈濟醫院今天舉辦新書分享會，邀請昔日花蓮病友秀政老師分享，回顧她29年前的生死關頭，當年17歲的她，只是帶著弟弟到超市買布丁，卻不幸遭砂石車輾過，腹腔與骨盆腔嚴重破碎，下半身重傷，隨時面臨截肢難關。

當時主要負責治療的慈院整形外科醫師簡守信，為了保住她的雙腿，不僅開創全新術式，更在農曆春節期間不返家，堅守醫院隨時關注病情。黃秀政歷經17次手術、8個月治療，最終奇蹟般康復出院，如今她成為壓花老師，學會開車、甚至能獨自出國旅行，她感恩地說「活著真好！謝謝簡醫師」。

現任台中慈濟醫院院長簡守信的故事也收錄在新書「刀鋒下的溫柔」之中，書中集結40則感人案例，從八仙塵爆到連體嬰分割手術，展現整形外科醫師的專業與大愛。

花蓮慈濟醫院表示，院內整形外科的發展，起點正是1988年簡守信跨越中央山脈來到花蓮，他與醫師李俊達、醫師鄭立福三人組成「金三角」，在偏鄉為交通事故與工傷病患提供重建手術，後來更多醫師陸續加入，形成完整團隊，持續傳承技術與精神。

多年來，這群整形外科醫師從意外創傷修復、工傷斷指重接，到癌症術後重建、燒燙傷治療、糖尿病足甚至海外重大疾病手術，都盡心盡力治療。其中李俊達醫師帶領跨科團隊完成連體嬰分割，並創新治療靜脈曲張技術；鄭立福醫師更以病人為本，甚至親手寫信鼓勵病人珍惜家人，展現醫者仁心。

慈濟醫院表示，新一代醫師持續茁壯，傳承「從頭醫到腳」的使命，正因為這些醫師們的堅持，讓許多在生死邊緣的患者得以重獲新生，延續希望。

醫師 手術 整形

