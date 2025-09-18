影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費
新北市、台東縣與雲林縣今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上線。這項全國首創的合作，讓三縣市的城市幣能在跨平台之間自由應用，展現地方政府共同推動數位經濟與永續發展的決心。
新北市長侯友宜表示，作為這次跨域合作的核心，「新北行動支付 NewTaiPAY」自2021年上線以來，會員突破118萬人，可使用店家超過12萬間，消費場域涵蓋新北所嚴選的伴手禮、觀光工廠、文化場館和商圈市場，以及在地店家與四大超商等，而今年下半年起更規劃搭配新北市府府中奇幻城、三芝筊白筍節、碧潭地景裝置藝術及新北跨河煙火等重點活動推出一系列優惠，藉此推動便利支付與智慧生活的城市體驗。
侯友宜說，過去城市幣大多各自運作，僅能在發行當地使用，如今與台東縣長饒慶鈴及雲林縣長張麗善的共同推動下，經過使用流程與系統合作，讓「新北幣、台東金幣、雲林幣跨域點數使用機制」正式上線，市民只需透過「NewTaiPAY」、「TTPush」或「雲林幣扭一下」三大APP，即可在三縣市特約商家通用城市幣，不僅提升支付便利性，透過城市幣跨域流通，政府也將能更鼓勵民眾參與減碳、公益相關活動，形成正向循環，共同朝向智慧永續城市的目標邁進。
侯友宜指出，這項合作是新北市數位治理的重要里程碑，也是全國首見的創新模式，打破地域限制後，將進一步擴大使用範圍提升城市幣的價值，未來市民無論在新北、台東或雲林，都能享受便利的數位生活，讓城市幣成為連結地方特色、推動產業交流、打造智慧永續城市的重要力量。
