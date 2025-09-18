聽新聞
下周有颱風威脅台灣！專家估外圍環流寬廣…「風雨搖滾熱區」曝
目前有3個熱帶性低氣壓，都有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不知道誰會是米塔、樺加沙跟浣熊，只能看日本氣象廳怎麼判定。
跟台灣天氣有關的，是熱帶低壓TD-21。吳聖宇表示，預報模式的系集成員仍是有的比較偏北、靠近台灣，有的比較偏南、靠近呂宋島。因為TD-21的結構還沒有完全穩定下來，因此路徑預報也都還有調整的空間，需要再觀察。
至於對台影響，吳聖宇表示，如果愈往北靠近台灣，影響程度就會愈大。最接近台灣的時間，落在下周二。不過，因為它未來的範圍可能很大，因此應該下周一開始，天氣就會受到影響了。下周二風雨最大，下周三逐漸遠離，但寬廣的外圍環流仍持續影響，對台灣影響真正要告一段落可能要等到下周四。
他說，大趨勢來看，東半部尤其花東地區，以及恆春半島、南部山區，大概無可避免會有風雨，其他地方應該也都會是比較有感的情況。
今天則是受到進入南海的熱帶低壓TD-20外圍環流影響，吳聖宇表示，台東、恆春半島有局部大雨或豪雨，西半部午後留意局部大雷雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
