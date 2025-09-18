舊手機含稀有金屬別亂丟 不妥善回收有隱憂
3C產品汰換快速，壞掉的手機、打結的充電線和閒置的電池常被放在角落，成了不少家庭的困擾。南市環保局提醒，這些看似不起眼的電子產品，因含有鋰、鎳等稀有金屬，若未妥善回收，不僅浪費可再利用的資源，還可能因含有害物質而汙染環境，應落實回收。
環保局表示，手機、充電線和電池都有專屬的回收管道。手機在交回收前，記得先刪除個人資料、完成備份，再恢復原廠設定，避免個資外洩。目前全台的資源回收車、便利商店、量販賣場、電信門市、甚至手機品牌專賣店都有提供回收服務。而充電線屬於「廢資訊物品類」，不能隨意丟棄，應交給清潔隊回收車。
環局提醒，一體式手機回收前，請勿自行拆解；可拆電池式手機，請拆下電池，再將電池與手機分開回收。廢二次鋰電池（充電電池）應於電極（正負極）上貼絕緣膠帶避免短路，並與乾電池分開回收，如需貯存，應避開陽光照射的高溫地區及避免水分進入。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言