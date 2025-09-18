舊手機含稀有金屬別亂丟 不妥善回收有隱憂

3C產品汰換快速，壞掉的手機、打結的充電線和閒置的電池常被放在角落，成了不少家庭的困擾。南市環保局提醒，這些看似不起眼的電子產品，因含有鋰、鎳等稀有金屬，若未妥善回收，不僅浪費可再利用的資源，還可能因含有害物質而汙染環境，應落實回收。

環保局表示，手機、充電線和電池都有專屬的回收管道。手機在交回收前，記得先刪除個人資料、完成備份，再恢復原廠設定，避免個資外洩。目前全台的資源回收車、便利商店、量販賣場、電信門市、甚至手機品牌專賣店都有提供回收服務。而充電線屬於「廢資訊物品類」，不能隨意丟棄，應交給清潔隊回收車。

環局提醒，一體式手機回收前，請勿自行拆解；可拆電池式手機，請拆下電池，再將電池與手機分開回收。廢二次鋰電池（充電電池）應於電極（正負極）上貼絕緣膠帶避免短路，並與乾電池分開回收，如需貯存，應避開陽光照射的高溫地區及避免水分進入。 舊手機別亂丟，電池線材做好回收，除不浪費可再利用的資源，也可避免可能的汙染。圖／南市環保局提供

