不明原因在捷運站跌倒！女子被診斷「耳石脫落」 醫曝背後恐藏這些病因

45歲的王姓女子，最近一個月只要早上起身就會感到天旋地轉，而且起身的頭暈，讓她感到噁心、冒冷汗，甚至無法站穩。她原以為是貧血或壓力過大所致，直到某天她不明原因在捷運站跌倒才就診，初步診斷為耳石脫落，後續透過神經內科會診檢查，發現是前庭神經發炎引起的耳石脫落，後續經復健，才完全擺脫頭暈困擾。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，愈來愈多國人有頭暈或是暈眩的症狀，但不是每位患者的病因都相同，特別是臨床上最常見的「耳石脫落」背後都可能有百百種原因。以王小姐的案例，最後被診斷是前庭神經發炎導致的耳石滑脫，其餘的原因還有可能是小腦中風，或是前庭性偏頭透導致，也有部分是梅尼爾氏症引起。

林哲玄說，別以為頭暈忍過就好，很多時候頭暈會對生活造成極大的影響，如無法正常行走、工作，也可能因為無法正常社交，導致憂鬱與焦慮等心理困擾。過去，患者因頭暈到單一科別就醫，部分沒辦法找出頭暈真正的病因，北醫附醫近期設置「頭暈聯合門診」結合耳鼻喉科與神經內科，讓至少三成的患者，可獲得明確的診斷。

林哲玄強調，頭暈是一種常見卻複雜的症狀，可能源自耳朵內的平衡器官異常，也可能是中樞神經系統疾病的表現，甚至與心血管或自律神經功能等多元病因有關，但只要早期介入與接受正確治療，，如安排平衡運動訓練、藥物或手術等治療方案，就能讓患者早日回歸正常生活。

商品推薦