快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

不明原因在捷運站跌倒！女子被診斷「耳石脫落」 醫曝背後恐藏這些病因

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
45歲的王姓女子某天她不明原因在捷運站跌倒，被診斷為前庭神經發炎引起的耳石脫落。圖／AI生成
45歲的王姓女子某天她不明原因在捷運站跌倒，被診斷為前庭神經發炎引起的耳石脫落。圖／AI生成

45歲的王姓女子，最近一個月只要早上起身就會感到天旋地轉，而且起身的頭暈，讓她感到噁心、冒冷汗，甚至無法站穩。她原以為是貧血或壓力過大所致，直到某天她不明原因在捷運站跌倒才就診，初步診斷為耳石脫落，後續透過神經內科會診檢查，發現是前庭神經發炎引起的耳石脫落，後續經復健，才完全擺脫頭暈困擾。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，愈來愈多國人有頭暈或是暈眩的症狀，但不是每位患者的病因都相同，特別是臨床上最常見的「耳石脫落」背後都可能有百百種原因。以王小姐的案例，最後被診斷是前庭神經發炎導致的耳石滑脫，其餘的原因還有可能是小腦中風，或是前庭性偏頭透導致，也有部分是梅尼爾氏症引起。

林哲玄說，別以為頭暈忍過就好，很多時候頭暈會對生活造成極大的影響，如無法正常行走、工作，也可能因為無法正常社交，導致憂鬱與焦慮等心理困擾。過去，患者因頭暈到單一科別就醫，部分沒辦法找出頭暈真正的病因，北醫附醫近期設置「頭暈聯合門診」結合耳鼻喉科與神經內科，讓至少三成的患者，可獲得明確的診斷。

林哲玄強調，頭暈是一種常見卻複雜的症狀，可能源自耳朵內的平衡器官異常，也可能是中樞神經系統疾病的表現，甚至與心血管或自律神經功能等多元病因有關，但只要早期介入與接受正確治療，，如安排平衡運動訓練、藥物或手術等治療方案，就能讓患者早日回歸正常生活。

患者 北醫 腦中風

延伸閱讀

影／北捷橘線昨天三重有人亮刀 新莊發生男女糾紛拉扯受傷

金鐘60／在捷運站哭著看入圍名單！　黃迪揚：這一切太迷人

通勤擠爆？機捷A7尖峰人滿為患「盼加開班次」 營運方：空間明顯有餘裕

「康熙」郭鑫消失台灣多年！44歲現蹤「身形消瘦」真實面被曝光

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

下周有颱風威脅台灣！專家估外圍環流寬廣…「風雨搖滾熱區」曝

目前有3個熱帶性低氣壓，都有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不知道誰...

不明原因在捷運站跌倒！女子被診斷「耳石脫落」 醫曝背後恐藏這些病因

45歲的王姓女子，最近一個月只要早上起身就會感到天旋地轉，而且起身的頭暈，讓她感到噁心、冒冷汗，甚至無法站穩。她原以為是...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。