快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

思覺失調、心衰竭藥物相繼缺藥 藥師籲政府出手：健保署別只會砍藥價

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
每年用量350萬顆、用於思覺失調症後線用藥「可致律錠」，廠商停止供藥，庫存售罄後不再提供，另一項高血壓、心血管疾病用藥「心達舒錠」，已缺藥三、四個月，且國內學名藥廠也無貨可供。示意圖，本報資料照片。
每年用量350萬顆、用於思覺失調症後線用藥「可致律錠」，廠商停止供藥，庫存售罄後不再提供，另一項高血壓、心血管疾病用藥「心達舒錠」，已缺藥三、四個月，且國內學名藥廠也無貨可供。示意圖，本報資料照片。

每年用量350萬顆、用於思覺失調症後線用藥「可致律錠」，廠商停止供藥，庫存售罄後不再提供，另一項高血壓、心血管疾病用藥「心達舒錠」，已缺藥三、四個月，且國內學名藥廠也無貨可供。用於廣泛性焦慮症藥物「千憂解」，也遇缺藥、供貨吃緊。基層藥師協會理事長沈采穎表示，遇缺藥情況，基層只能自救，彼此「以藥易藥」，政府應設法掌握藥品供貨問題，及早應變。

「可致律錠100毫克」適用患者包括思覺失調病人、帕金森氏症期間精神疾病等，非藥事法表列必要藥品，衛福部食藥署指，接獲廠商通報，將停止供應藥品，待庫存售罄後不再供應，已向臨床端公告此訊息，國內尚有同成份、同劑型且同含量國產藥品許可證，已協調業者增加生產，增進國產學名藥市場涵蓋率，落實「國藥國用政策」

「心舒達錠2.5毫克」主要用於高血壓、心肌梗塞後的心衰竭等需定期服藥控制疾病，且用藥病人不可自行停藥。沈采穎指出，心舒達已經缺貨三、四個月，國內廠商學名藥也都缺貨，原因是醫院以開立原廠藥為主，學名藥需求不大，廠商產量有限，一旦原廠缺藥，醫療院所出手搶藥，一下就被搶購一空，政府應出手要求廠商及早通知，讓國內廠商有時間及早準備。

沈采穎表示，藥廠製藥需有排程，必須把一項藥品完整做完，產線才能開始製作另一項藥品，且機具需要準備、清洗等時間，也要從原廠進口藥品，藥品供應不可能「零時差」，一旦缺藥發生，再來要求國內增產恐已太遲，除食藥署應掌握公鑰情況，針對許可證持有少於3張廠商密切留意，健保署身為保險人，有提供被保險人充足藥物義務，也應介入協助，「不要只會砍藥價。」

廣泛性焦慮症藥物千憂解，近期也傳缺貨。沈采穎表示，她藥局病人使用這項藥物需求大，且每位病人每次領藥就是84顆，一盒千憂解才28顆，最終只能「以藥易藥」，拿另一項藥物向還有千憂解存貨的藥局換藥。食藥署已提出要修「藥事法」改善藥物分配情況，雖然修法曠日廢時，但在法源到位之前，食藥署出面協調，相信廠商都會配合。

藥品 食藥署 沈采穎

延伸閱讀

醫院藥師人力缺口逾2成⋯藥界熱議「藥學技術員」解荒 基層強烈反對

短效胰島素爆缺藥 食藥署擬組「供藥國家隊」扶植國內廠商生產

遭質疑家族背景及經歷與健保無關 新任健保署長陳亮妤首次對外回應

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

下周有颱風威脅台灣！專家估外圍環流寬廣…「風雨搖滾熱區」曝

目前有3個熱帶性低氣壓，都有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不知道誰...

不明原因在捷運站跌倒！女子被診斷「耳石脫落」 醫曝背後恐藏這些病因

45歲的王姓女子，最近一個月只要早上起身就會感到天旋地轉，而且起身的頭暈，讓她感到噁心、冒冷汗，甚至無法站穩。她原以為是...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。