思覺失調、心衰竭藥物相繼缺藥 藥師籲政府出手：健保署別只會砍藥價

每年用量350萬顆、用於思覺失調症後線用藥「可致律錠」，廠商停止供藥，庫存售罄後不再提供，另一項高血壓、心血管疾病用藥「心達舒錠」，已缺藥三、四個月，且國內學名藥廠也無貨可供。用於廣泛性焦慮症藥物「千憂解」，也遇缺藥、供貨吃緊。基層藥師協會理事長沈采穎表示，遇缺藥情況，基層只能自救，彼此「以藥易藥」，政府應設法掌握藥品供貨問題，及早應變。

「可致律錠100毫克」適用患者包括思覺失調病人、帕金森氏症期間精神疾病等，非藥事法表列必要藥品，衛福部食藥署指，接獲廠商通報，將停止供應藥品，待庫存售罄後不再供應，已向臨床端公告此訊息，國內尚有同成份、同劑型且同含量國產藥品許可證，已協調業者增加生產，增進國產學名藥市場涵蓋率，落實「國藥國用政策」

「心舒達錠2.5毫克」主要用於高血壓、心肌梗塞後的心衰竭等需定期服藥控制疾病，且用藥病人不可自行停藥。沈采穎指出，心舒達已經缺貨三、四個月，國內廠商學名藥也都缺貨，原因是醫院以開立原廠藥為主，學名藥需求不大，廠商產量有限，一旦原廠缺藥，醫療院所出手搶藥，一下就被搶購一空，政府應出手要求廠商及早通知，讓國內廠商有時間及早準備。

沈采穎表示，藥廠製藥需有排程，必須把一項藥品完整做完，產線才能開始製作另一項藥品，且機具需要準備、清洗等時間，也要從原廠進口藥品，藥品供應不可能「零時差」，一旦缺藥發生，再來要求國內增產恐已太遲，除食藥署應掌握公鑰情況，針對許可證持有少於3張廠商密切留意，健保署身為保險人，有提供被保險人充足藥物義務，也應介入協助，「不要只會砍藥價。」

廣泛性焦慮症藥物千憂解，近期也傳缺貨。沈采穎表示，她藥局病人使用這項藥物需求大，且每位病人每次領藥就是84顆，一盒千憂解才28顆，最終只能「以藥易藥」，拿另一項藥物向還有千憂解存貨的藥局換藥。食藥署已提出要修「藥事法」改善藥物分配情況，雖然修法曠日廢時，但在法源到位之前，食藥署出面協調，相信廠商都會配合。

