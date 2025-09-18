男接受「陰莖增大術」後送醫不治！專家指患者多為建立自信…這些事要注意

台北市昨驚傳醫美診療死亡意外，50歲簡姓男子至醫美診所接受「陰莖增大術」，突然沒有呼吸心跳，送醫不治。執業泌尿科醫師顧芳瑜表示，根據他的經驗，相較台灣韓國人最愛做陰莖增大相關手術，建議術前一定先仔細諮詢，並要有麻醉相關團隊全程監測，並於術後監測狀況。

近年醫美盛行，不過各式醫美糾紛頻傳，簡男昨上午獨自到診所，首次諮詢就決定做「陰莖增大」手術，花費40萬元，手術約在中午12點多進行，執刀醫師稱，手術完成後簡男在診療床上休息，待晚上7點多回過頭來看，已不明原因沒有呼吸心跳、在診所內身亡。

顧芳瑜表示，陰莖增大術有三大類，傳統的填充注射，可用自體脂肪、玻尿酸，還有包皮摺疊術，異體真皮手術是目前主流，手術費用約在20至50萬元之間，術後不會出現勃起障礙。

顧芳瑜表示，陰莖增大術是一種整形手術，成人者各年齡層都可能來求診，有20多歲年輕人，也有60多歲旅居歐美民眾回台施作。他指出，一般普遍認為亞洲男性生殖器尺寸相較國外偏小，自信心不足；以他經驗，最常施做這項手術的國家是韓國，韓國流行至汗蒸幕，容易出現「比大小」，若對自己尺寸不滿意，可能改善來重建自信。

顧芳瑜說，接受醫美手術，術前一定要向醫師做諮詢，醫師若施行陰莖手術，對陰莖構造有一定了解，也可以避免不必要誤會與期望。醫師也應在術前了解患者心肺功能等，才會進行麻醉施作，這類手術需有專責麻醉科醫師監控患者狀況，才能全程確保安全，術後也要完整監測患者身體狀況。

商品推薦