快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

政院推生育補助10萬 王育敏籲先恢復少子女化專責辦公室

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院推「好孕三方案」，國民黨立委王育敏呼籲，應先恢復少子女化專責辦公室。圖／王育敏辦公室提供
行政院推「好孕三方案」，國民黨立委王育敏呼籲，應先恢復少子女化專責辦公室。圖／王育敏辦公室提供

行政院推「好孕三方案」，國民黨立委王育敏表示，政院生育補助值得肯定，但各項少子化因應措施並無專責單位管理統籌，應盡快成立「專責少子化辦公室」橫向考核補助成效，謹慎運用公帑，同時「生、養、教」都是家長壓力來源，應該通盤整合養育政策建言，盡速落實。

王育敏指出，面對少子女化趨勢，政策面仍有三缺尚待解決，第一是缺乏整體與長期性的政策規畫，要設立政策研究、政策成效追蹤與橫向整合的專責單位，「少子女化專責辦公室」與「兒少專責單位」皆應盡速成立，以便統籌各部會，避免出現政策分散或資源重疊問題。

第二是友善育兒家庭住宅政策不足，「婚育宅」數量仍有待提升，且居住年限12年、租金補貼僅達50%，與目前韓國推動之社宅政策，仍有極大落差。建議參考國際經驗，不僅補助購屋及租屋，更應延長居住年限，並加強對育兒家庭的保障，讓青年不因居住問題而對生育卻步。

第三缺是職場友善生育環境仍有待加強，包括企業設置托兒設施比例偏低、育嬰假缺乏彈性，以及育嬰留停津貼比例偏低等問題，皆有待政府全面性檢討，與企業加強溝通，創造更友善的育兒職場。

王育敏表示，行政院的好孕三方案立意良善，但真正要解決少子化，仍應正視「三缺」問題，王育敏呼籲行政院盡快公布補助細節，讓民眾安心規畫，更應將各部會的配套措施全面納入，並建立具監督力的專責機構，確保政策能夠持續且有效，給青年一個敢生、能養、樂育的未來。

行政院 王育敏 生育補助

延伸閱讀

政院推生育補助10萬 立委籲先恢復少子女化辦公室

指興達電廠爆炸並非偶發 王育敏：台電、高市府缺乏危機意識

關稅衝擊無薪假增加 立委促勞動部推無息貸款方案

少子化成國安危機提解方 邱泰源：預計年底成立專責單位

相關新聞

政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10...

路徑不排除北修！粉專指它最快今晚成颱…宜花東、屏東及恆春「逃不掉」

目前有3個熱帶性低氣壓，都有發展為輕度颱風的趨勢，其中的熱帶低壓TD21，可能下周一中颱的強度影響甚至威脅台灣。氣象粉專...

下周有颱風威脅台灣！專家估外圍環流寬廣…「風雨搖滾熱區」曝

目前有3個熱帶性低氣壓，都有增強為颱風的趨勢。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，不知道誰...

不明原因在捷運站跌倒！女子被診斷「耳石脫落」 醫曝背後恐藏這些病因

45歲的王姓女子，最近一個月只要早上起身就會感到天旋地轉，而且起身的頭暈，讓她感到噁心、冒冷汗，甚至無法站穩。她原以為是...

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

台北駐日經濟文化代表處那霸分處於17日在臉書提醒國人，出國旅遊時務必購買適當的保險，以保障自身安全及避免財務損失。分處特別分享了三個今年真實發生的案例，強調風險往往在一瞬間，呼籲旅客切勿輕忽。

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

下周可能有颱風威脅台灣。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天到下周台灣附近的海面上，熱帶系統比較活躍。其中會有熱帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。